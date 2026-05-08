GranTorino ospita Pescara in Gara 2 playout

GRANTORINO è chiamata a vincere per rimandare il verdetto a Gara 3 ed evitare il passaggio al secondo e decisivo turno playout. A inaugurare la serie del primo turno è stata infatti una partita dal finale amaro per la squadra di coach Comazzi: in Gara 1 ai pescaresi è servito un overtime per superare i gialloblù, che avevano condotto egregiamente la sfida nella prima metà perdendo poi tutto il vantaggio nel secondo tempo. GRANTORINO ripartirà quindi da una sconfitta, che ha però dimostrato quanto le possibilità di salvezza al primo turno siano ancora concrete.

Servirà comunque tanta lucidità ai gialloblù. Dall'altra parte, infatti, Amatori Basket Pescara sa di avere a disposizione un match point molto prezioso per assicurarsi un'altra stagione in Serie B Interregionale. A pesare sugli equilibri della sfida potrebbe essere l'assenza di Morgini, protagonista della vittoria al Palaelettra e infortunatosi proprio nelle fasi finali del match. Per superare i gialloblù la squadra di coach Di Iorio cercherà di far valere tutta la sua esperienza, vero antidoto ai ritmi alti che GRANTORINO è riuscita a imporre nella prima parte di Gara 1.

Palla a due in programma sabato 9 maggio alle 20:30 al Palaeinaudi di Moncalieri. Il match, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di GRANTORINO, sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Vozzella Stefano (primo arbitro) e Franceri Davide(secondo arbitro).