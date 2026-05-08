Dodecarun, si riparte dalla StrAlessandria

Si riparte domenica 10 maggio con una classica del calendario piemontese: la StrAlessandria , giunta quest’anno alla trentesima edizione. La sezione competitiva della stracittadina, su un percorso di 5,5 chilometri, sarà infatti valida come sesta tappa del circuito Dodecarun. «Siamo felici di confermare il nostro sostegno al circuito – ha detto Francesco Romeo , presidente dell’ Atletica Alessandria – così come all’organizzazione di questo evento che rappresenta un momento importante per la città».

Accanto alla prova agonistica, che punta a superare il traguardo dei 150 iscritti del 2025, quando vinsero Mauro Roselli e Sofia Cafasso, la StrAlessandria prevede come sempre una non competitiva che supera i 7 mila iscritti. Quest’anno sono stai aggiunti tre percorsi inclusivi, da 400, 800 e 1500 metri, pensati per le persone con disabilità.

In quest’occasione, l’associazione Medea invita le donne partecipanti a indossare un fiocco rosso (distribuito allo stand dell’associazione, per ricordare Loredana Ferrara, la runner vittima di femminicidio lo scorso 20 aprile a Vignale Monferrato. Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose. Dopo la tappa di Alessandria, il circuito proseguirà già venerdì 15 maggio, con la 5 km di Trino (Vercelli)

Queste le classifiche del circuito Dodecarun prima della sesta prova.

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 251punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 209; 3. Bono (Pod. Robbiese) 152; 4. Laratore (Roata Chiusani) 150; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 124; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 7. Martinotti (Run of Made) 87; 8. Mandrino (Atl. Alessandria) e Ruggiero (Mezzaluna) 80; 10.Magagna (Atl. Alessandria) 78; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 76; 12. Casula (Brancaleone Asti) 71; 13. Ruga (Varese Atletica) 70; 14. Zottarelli (Atl. Alessandria) 69; 15. Roselli (Atl. Novese), Floriani (Sport Project VCO), Monticone (Vittorio Alfieri Asti), Giani (Varese Atletica), Aimo (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 65.

Donne. 1. Giulia Cavalieri (Sisport) 233 punti; 2. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 3. Chiabrera (Brancaleone AT) 168; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 166; 5. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 145; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 130; 7. Azeroual (Atl. Alessandria) 121; 8. Laino (Brancaleone Asti) 108; 9. Salzani (Atl. Novese) 106; 10. Rabbia (Brancaleone Asti) 94; 11. Gandolfi (Pro Sesto) e Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) 85; 13. Gioia (Giannonerunning) 82; 14. Di Toma (Atl. Gavirate) 80; 15. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) e Sulis (Brancaleone Asti) 77; 17. Papagna (Battaglio Cus Torino), Giusto (Atl. Pinerolo) e Marchisa (atl. Alessandria) 75; 20. Abellonio (Atl. Alba), Mates (Giannonerunning), Ciani (Atl. Alessandria) 70.