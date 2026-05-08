La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta la capolista Chiavari

In attesa di conoscere la propria avversaria per le semifinali play-off, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca domani contro la capolista Chiavari per l’ultima giornata di regular season. I gialloblù, con la vittoria esterna contro l’Arenzano per 11-14, hanno sigillato il terzo posto in classifica e affronteranno il Chiavari, imbattuto in regular season, in una sfida dal sapore di play-off.

Le parole di Simone Aversa, presentano l’incontro: «Ultima partita di campionato stimolante perché ospitiamo il Chiavari, la squadra dominatrice incontrastata del girone Nord e favorita per la promozione in A1. Un ottimo test in vista dei play-off per entrambe le squadre. È importante non prendere squalifiche inutili e non farsi male, ma allo stesso tempo sfruttare l'occasione di giocare contro un avversario di livello per testare il proprio stato di forma. L'obiettivo è quello di provare a batterli con determinazione e proposta di gioco, il risultato non conta dal punto di vista della classifica, ma l'attitudine della squadra dev'essere quella!”.

La partita si disputerà sabato 9 maggio alle ore 18:00 presso la piscina stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

VENTIDUESIMA GIORNATA DI SERIE A2M GIRONE NORD

AGN Energia Bogliasco 1951 – Futurenergy R.N. Sori

Vela Nuoto Ancona – Piacenza Pallanuoto 2018

Waterpolo Milano Metanopoli – Dream Sport

Mobilpesca Lavagna – R.N. Arenzano

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Chiavari Nuoto

Pallanuoto Bergamo – Spazio R.N. Camogli

LA CLASSIFICA

Chiavari Nuoto 61, Futurenergy R.N. Sori 50, Reale Mutua Torino ’81 Iren 45, AGN Energia Bogliasco 1951 36, Spazio R.N. Camogli 33, Mobilpesca Lavagna 31, Piacenza Pallanuoto 2018 30, Vela Nuoto Ancona 29, R.N. Arenzano 26, Waterpolo Milano Metanopoli 22, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.