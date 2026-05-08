FIBS Piemonte: svolta la fase torinese delle manifestazioni scolastiche di baseball 5

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio all'interno del centro sportivo Sisport si è svolta la fase provinciale di Baseball5, competizione sportiva promozionale ideata dal Comitato Regionale Piemonte che coinvolge gli Istituti Scolastici di I e di II grado. Al termine dei giochi e di divertenti incontri ad accedere alla fase regionale, che si disputerà il 4 giugno all'interno dell'Istituto Comprensivo "Adelaide Cairoli" di Torino, sono i seguenti team: