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La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per il terzo anno, si affida alle mani di Sarah Van Aalen

La palleggiatrice olandese, reduce da un’annata di altissimo livello, guiderà il gioco biancoblù, dando continuità al lavoro iniziato sotto l’Arco nell’estate 2024
2 min
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per il terzo anno, si affida alle mani di Sarah Van Aalen

Sarah Van Aalen è la terza conferma della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione sportiva 2026/2027. La palleggiatrice olandese, reduce da un’annata di altissimo livello, guiderà il gioco biancoblù per il terzo anno dando continuità al lavoro iniziato sotto l’Arco nell’estate 2024.

Sarah, anche per te è la prima domanda riguarda le motivazioni che ti hanno spinta a continuare il percorso con Chieri.
«Volevo davvero rimanere a Chieri perché mi trovo benissimo, sia con la squadra sia con lo staff. Il sistema di gioco che Nicola vuole implementare, ad esempio il gioco veloce, è uno stile che mi si addice e mi piace. Credo di poter crescere molto in questa squadra e con questo staff. Questi sono motivi importante per cui restare! Inoltre, ovviamente, mi trovo benissimo in città, con le persone e i tifosi».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?
«Penso che la nostra squadra sarà di nuovo molto forte. Avremo molta profondità nella rosa e tante ragazze con una buona mentalità, disposte a impegnarsi e lottare fino alla fine».

Cosa farai quest’estate?
«A livello pallavolistico sarò impegnata con la nazionale nella VNL e nel campionato europeo. Gli impegni non legati alla pallavolo sono un tirocinio universitario, che sto quasi per finire, e altri due esami. Non avrò molto tempo per le vacanze, ma ci sono tre concerti che non voglio perdermi: Bad Bunny, Bruno Mars e Pitbull! Ovviamente passerò più tempo possibile con la mia famiglia e con la mia nipotina Louisa, appena nata! Inoltre, mia sorella partorirà a fine luglio. Quindi mi godrò le mie nipotine e farò la zia!».

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