La Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per il terzo anno, si affida alle mani di Sarah Van Aalen

Sarah, anche per te è la prima domanda riguarda le motivazioni che ti hanno spinta a continuare il percorso con Chieri.

«Volevo davvero rimanere a Chieri perché mi trovo benissimo, sia con la squadra sia con lo staff. Il sistema di gioco che Nicola vuole implementare, ad esempio il gioco veloce, è uno stile che mi si addice e mi piace. Credo di poter crescere molto in questa squadra e con questo staff. Questi sono motivi importante per cui restare! Inoltre, ovviamente, mi trovo benissimo in città, con le persone e i tifosi».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

«Penso che la nostra squadra sarà di nuovo molto forte. Avremo molta profondità nella rosa e tante ragazze con una buona mentalità, disposte a impegnarsi e lottare fino alla fine».

Cosa farai quest’estate?

«A livello pallavolistico sarò impegnata con la nazionale nella VNL e nel campionato europeo. Gli impegni non legati alla pallavolo sono un tirocinio universitario, che sto quasi per finire, e altri due esami. Non avrò molto tempo per le vacanze, ma ci sono tre concerti che non voglio perdermi: Bad Bunny, Bruno Mars e Pitbull! Ovviamente passerò più tempo possibile con la mia famiglia e con la mia nipotina Louisa, appena nata! Inoltre, mia sorella partorirà a fine luglio. Quindi mi godrò le mie nipotine e farò la zia!».