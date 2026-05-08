Panda Raid, tra imprevisti e riscatto!

Ed è proprio ciò che è accaduto fin dai primissimi chilometri di gara. Dopo appena due chilometri della prima prova speciale, un problema elettrico ha improvvisamente fermato la corsa della Panda, ammutolendo il motore e costringendo l’equipaggio a un intervento immediato in pieno percorso. La causa del guasto, individuata dopo momenti di comprensibile tensione, è stata un piccolo cavetto appena sostituito prima della partenza: un componente di valore minimo, ma capace di compromettere l’intera gara.

Per ripristinare il funzionamento del motore e tornare in marcia sono stati necessari 19 lunghi minuti. Un ritardo pesantissimo in una competizione dove ogni secondo può fare la differenza. Già dalle prime battute, dunque, la classifica appariva irrimediabilmente compromessa e ogni ambizione di vertice sembrava svanita.

Ma la resa non appartiene allo spirito di chi sceglie di affrontare il Panda Raid. Determinazione, capacità di adattamento e voglia di non mollare hanno così guidato la reazione dell’equipaggio italiano, protagonista di una progressiva rimonta tappa dopo tappa. Giorno dopo giorno sono arrivati risultati sempre più convincenti, fino al prestigioso successo nell’ultima frazione di gara, chiusa con il primo posto assoluto.

Un risultato di grande valore che ha consentito di concludere l’avventura al 18° posto finale su 222 equipaggi iscritti nella categoria 4x4, piazzamento significativo considerando quanto accaduto nella giornata inaugurale.

A testimonianza della durezza dell’edizione di quest’anno bastano i numeri: ben 66 vetture non sono riuscite a raggiungere il traguardo finale sulla spiaggia di Mehdia, a Kenitra, confermando quanto il Panda Raid resti una sfida severa, capace di mettere a dura prova mezzi e persone.

L’edizione appena conclusa ha però regalato anche una grande soddisfazione ai colori italiani. È stato infatti l’anno dell’Italia, celebrato dalla vittoria finale dei fratelli Ronconi e dai numerosi equipaggi azzurri capaci di ottenere ottimi piazzamenti sia nelle singole prove sia nella classifica generale.

Per il resto, il Panda Raid ha confermato tutta la sua essenza: pioggia, polvere, notti gelide e giornate torride, fatica fisica, speranze, delusioni e momenti di esaltazione. Un concentrato di emozioni autentiche che rappresenta, ancora una volta, il più genuino spirito di questa straordinaria avventura nel deserto.