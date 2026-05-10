GranTorino da applausi: doma Pescara e rimanda tutto a Gara 3

Era necessaria una reazione immediata dopo lo scottante finale di Gara 1 del primo turno di playout, e GRANTORINO ha risposto con una vera prova di forza. Grazie a una delle prestazioni migliori della stagione, al Palaeinaudi di Moncalieri la squadra di coach Comazzi ha vinto Gara 2 con il punteggio di 82-43 . La vittoria è pesantissima per GRANTORINO , che oltre a pareggiare la serie dà una svolta decisiva al proprio cammino verso la salvezza, evitando il passaggio al secondo turno. Serata in doppia cifra per Mancino (18 punti), Bossola (14 punti) e Fracasso (10 punti).

LA GARA

In avvio di gara non c'è storia. Dopo i due punti di Lazzari che aprono le marcature dei pescaresi, GRANTORINO si rende protagonista di un break di 11-0 con i punti di Barla e Ficetti e la tripla di Fracasso. Il timeout abruzzese non cambia il corso del primo quarto e GRANTORINO conserva la leadership approfittando delle difficoltà della squadra ospite; Fracasso e Mancino colpiscono ancora dall'arco e mantengono il +9 alla fine del primo quarto (22-13). Nel secondo periodo è ancora pieno controllo dei gialloblù. L'intensità della sfida aumenta, ma GRANTORINO non trema e grazie un altro parziale favorevole doppia gli ospiti nel punteggio con ottime percentuali da tre punti (47% il dato dopo la prima metà). Un primo tempo dominato si chiude sul 48-23 per GRANTORINO.

Come in Gara 1, all'intervallo Pescara riesce a esprimersi con maggior continuità. Complice qualche problema di falli per la panchina gialloblù, gli ospiti trovano fiducia e riducono il parziale a -21 forti del contributo di Cocco e Bertoni. Il momento degli abruzzesi però dura poco: la tripla di Losito apre un finale di terzo periodo brillante che vede Bossola salire in doppia cifra e i gialloblù volare sul +31. L'uscita per doppio tecnico di Tusuni chiude un terzo quarto (71-35) che sa di ipoteca per GRANTORINO. Nell'ultimo periodo GRANTORINO dilaga, ma da entrambe le parti del campo si pensa già alla decisiva Gara 3: alla sirena è 82-43.

IL PROSSIMO MATCH

Si deciderà dunque il prossimo fine settimana la sorte di GRANTORINO nel primo turno di playout. I gialloblù torneranno al Palaelettra di Pescara domenica 17 maggio con palla a due alle 19:00 per chiudere la serie e restare in Serie B Interregionale.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - Amatori Pescara 82-43

Parziali (22-13, 26-10, 23-12, 11-8)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 6, Bossola 14, Milone 6, Zumstein 2, Ficetti 5, Losito 5, Battaglio 3, Fracasso 10, Grillo, Obaseki 4, Barla 9, Mancino 10. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

Amatori Pescara Basket: Palozzo ne, D'Agostino, Izzo ne, Magarinos 2, Fabris 9, Cocco 8, Porfilio 5, Tusuni 2, Bertoni 6, Lazzari 11, Mazzilli, Dervishi. All. Di Iorio.