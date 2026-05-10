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La Reale Mutua Torino ’81 Iren cade contro Chiavari

La corazzata ligure chiude la stagione regolare senza sconfitte, i gialloblù subiscono una sconfitta indolore. Ora testa ai playoff, appuntamento sabato prossimo in trasferta, per la prima semifinale contro l'Ischia
8 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren cade contro Chiavari

Sconfitta indolore per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 12-21 nell’ultimo match di regular season contro il Chiavari. I liguri dimostrano la propria qualità nel secondo parziale di gioco con un netto 2-9, prendendo un buon vantaggio a metà partita.

LA PARTITA

Inizia il match e il Chiavari passa in vantaggio con le reti di Raineri e Lanzoni, i gialloblù rispondono con Costa, ma Kadar segna la rete del 1-3. La Torino ’81 accorcia con Tononi, Raineri fa il +2 e Brambilla realizza il 2-5, ma Novara trova il gol del -2. Si entra in acqua per la seconda frazione di gioco con Lanzoni che allunga sul 3-6, ma è ancora Novara a segnare il -2. Il Chiavari alza il ritmo: Kadar sigla il 4-7, Ravina e Chiavaccini fanno il +5 mentre Fracas non sbaglia il gol del 4-10. La Torino ’81 rialza la testa con Novara, ma il Chiavari continua a trovare la via della rete con Lanzoni, la doppietta di Brambilla e Kadar per il 5-14.

Al cambio vasca i liguri segnano il +10 con Chiavaccini, Tononi risponde per il 6-15, ma i ragazzi di Luccianti aumentano il proprio vantaggio con Lanzoni e la doppietta di Gvishi per il 6-18. La Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce con le reti di Lisica e la doppietta di Costa per il 9-18. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e la Torino ’81 trova il -8 con Novara, il Chiavari risponde con Lanzoni ed è ancora Novara a segnare l’11-19. Il Chiavari realizza l’11-21 con i gol di Gvishi e Quaglierini e Lisica sigla il gol finale del 12-21.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «È stata una partita con un ottimo ritmo, che ci dà molti spunti per preparare al meglio i play-off al di là del risultato che non contava niente. Nel secondo tempo abbiamo patito la qualità del Chiavari e siamo calati di concentrazione, e questo non potrà succedere a Napoli sabato prossimo, gli altri parziali sono stati più equilibrati. Per giocarci le nostre chances in semifinale con l’Ischia ci vorrà un forte sostegno reciproco, che oggi è mancato».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – CHIAVARI NUOTO 12-21
Parziali (3-5; 2-9; 4-4; 3-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè, Schiavetta, Costa 3, Ermondi, Cassia, De Luca, Novara 5, Colombo, Aldi, Aichino. All. Aversa.
CHIAVARI NUOTO: Da Rold, Gvishi 3, Perongini, Antonucci, Kadar 3, Ravina 1, Lanzoni 5, Chiavaccini 2, Raineri 2, Fracas 1, Bartocci, Brambilla 3, Merano, Quaglierini 1. All. Luccianti.

GLI ARBITRI: BARETTA - ROVANDI
LE NOTE: Usciti per limite di falli Antonucci (C) nel terzo tempo e De Luca (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 Iren 3/12 + 2 rigori e Chiavari Nuoto 8/12 + 1 rigore.


 

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