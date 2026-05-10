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Dodecarun, Roselli si conferma alla StrAlessandria

Tra le donne vittoria di Nezha Azerohual. Nelle classifiche del circuito, Alessandro Arnaudo e Giulia Cavalieri mantengono la leadership. Il circuito proseguirà già venerdì 15 maggio, con la 5 km di Trino
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Dodecarun, Roselli si conferma alla StrAlessandria

Gabriele Roselli, portacolori dell’Atletica Novese, si è ripetuto dodici mesi dopo vincendo per la seconda volta consecutiva la StrAlessandria, sesta prova del circuito Dodecarun. In un’edizione sotto la pioggia e con qualche pecca organizzativa (oltre mezz’ora di ritardo per la partenza), Roselli ha preso il comando subito dopo il via e lo ha tenuto fino alla fine, chiudendo in 16’15” il percorso cittadino di 5,5 chilometri. Ai posti d’onore del podio Gianfranco Cucco (Frecce Bianche), che ha chiuso in 17 minuti netti, e Gianluca Chiesa (Bio Correndo Avis), terzo in 17’20”.

Tra le donne successo per Nezha Azerohual, 22enne dell’Atletica Alessandria, che il giorno prima si era imposta anche al Trofeo Bravi, vincendo i 3000 sulla pista di Bra. Azerohual ha tagliato il traguardo in 20’08”, precedendo la master astigiana Debora Ferro (20’23”) e la compagna di club Claudia Marchisa (20’31”).

Nelle classifiche del circuito, Alessandro Arnaudo (oggi sesto) e Giulia Cavalieri mantengono la leadership. Dopo la tappa di Alessandria, il circuito proseguirà già venerdì 15 maggio, con la 5 km di Trino (Vercelli).

Ordine d’arrivo

Uomini: 1. Gabriele Roselli (Atl. Novese) 16’15”;2. Cucco (Frecce Bianche) 17’00”; 3. Chiesa (Bio Correndo Avis) 17’20”; 4. Ponta (Novese) 17’36”; 5. Canepa (At. Santhià) 17’42”; 6. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 17’43”; 7. Picollo (Maratoneti Genovesi) 17’48”; 8. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 17’54”; 9. Demetri (Atl. Alessandria) 18’00; 10. Sovera (Atl. Santhià) 18’07”.

Donne: 1. Nazha Azerohual (Atl. Alessandria) 20’08”; 2. Ferro (Brancaleone Asti) 20’23”; 3. Marchisa (Atl. Alessandria) 20’31”; 4. Repetto (Atl. Novese) 20’41”; 5. Sparaventi (Atl. Alessandria) 21’00; 6. Dealessi (Runcard) 21’07”; 7. Laino (Brancaleone Asti) 21’13”; 8. Hero (Cambiaso Risso Genova) 21’31”; 9. Rossi (Team 42195) 21’50”; 10. Bonafè (Atl. Alessandria) 22’37”.

Le classifiche del circuito dopo sei prove

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 301 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 255; 3. Laratore (Roata Chiusani) 182; 4. Bono (Podistica Robbiese) 172; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 150; 6 Roselli (Atl. Novese) 125; 7. Martinotti (Run of Made) 117; 8. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 9. Chiesa Bio Correndo Avis) 106; 10. Demetri (Atl. Alessandria) 99; 11. Picollo (Maratoneti Genovesi) 98, 12. Ruggiero (Mezzaluna) 90; 13. Magagna (Atl. Alessandria) 88; 14. Mandrino (Atl. Alessandria) 80; 15. Zottarelli (Atl. Alessandria) 79; 16. Galati (Atl. Novese) 78; 17. Arseniato (Bio Correndo Avis) 76; 18. Rismondo (Atl. Novese) 74; 19. Castellino (Roata Chiusani) 72; ; 20. Casula (Brancaleone Asti) e Barbieri (Serravallese) 71.

Donne. 1. Giulia Cavalieri (Sisport) 233 punti; 2. Chiabrera (Brancaleone AT) 216; 3. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 4. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 5. Mocci (Bio Correndo Avis) 176; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 166; 7. Laino (Brancaleone Asti) 158; 8. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 145; 9. Marchisa (Atl. Alessandria) 131; 10. Rabbia (Brancaleone Asti) 94; 11. Ferro (Brancaleone Asti) 108; 12. Salzani (Atl. Novese) 106; 13. Sulis (Brancaleone Asti) 97; 14. Bonafè (Atl. Alessandria) 94; 15. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) e Giusto (Atl. Pinerolo) 87; 17. Ghisalberti (Valle Brembana) e Gandolfi (Pro Sesto) 85; 19. Gioia (Giannonerunning) 82; 2°. Di Toma (Atl. Gavirate) 80.

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