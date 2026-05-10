Dodecarun, Roselli si conferma alla StrAlessandria

Gabriele Roselli, portacolori dell’Atletica Novese, si è ripetuto dodici mesi dopo vincendo per la seconda volta consecutiva la StrAlessandria, sesta prova del circuito Dodecarun. In un’edizione sotto la pioggia e con qualche pecca organizzativa (oltre mezz’ora di ritardo per la partenza), Roselli ha preso il comando subito dopo il via e lo ha tenuto fino alla fine, chiudendo in 16’15” il percorso cittadino di 5,5 chilometri. Ai posti d’onore del podio Gianfranco Cucco (Frecce Bianche), che ha chiuso in 17 minuti netti, e Gianluca Chiesa (Bio Correndo Avis), terzo in 17’20”.