La Bertram passa a Venezia e chiude quinta. Ora i playoff con la stessa Venezia

La Bertram Derthona Tortona vince la trasferta della trentesima e ultima giornata della regular season di Serie A Unipol e conserva il quinto posto della classifica. È la sentenza definitiva che esce fuori dal PalaTaliercio di Mestre, dove la squadra allenata da Mario Fioretti batte l’Umana Reyer Venezia per 78-75, respingendo così anche il tentativo di assalto di Reggio Emilia, che alla fine non c’è nemmeno stato a causa della sconfitta degli emiliani a Treviso. Il Derthona chiude così con autorità la stagione regolare a quota 34 punti, frutto di un bilancio di 17 vinte e 11 perse.

Tra una settimana esatta, domenica 17 maggio, sarà di nuovo sfida con Venezia, che era già sicura della sua quarta piazza, e di nuovo al PalaTaliercio per la gara-1 della serie del primo turno dei playoff 2026, riedizione della stessa identica serie che vide opposte Tortona e Venezia nel primo anno assoluto di Serie A della Bertram ma a parti esattamente invertite, con il Derthona a partire all’epoca con il vantaggio del fattore campo grazie al quarto posto conclusivo.

La formazione bianconera chiude guidata dai 20 punti di Christian Vital (4/6 da tre), seguito da i 12 di Prentiss Hubb (4/7 da oltre l’arco) e Dominik Olejniczak, con il lungo polacco ad aggiungere anche 9 rimbalzi per chiudere come migliore della partita per valutazione con 23.

Il Derthona batte Venezia con la pioggia di triple nel quarto periodo

In anteprima assoluta con indosso la versione bianca della divisa ufficiale della prossima stagione, la Nova Lights, la Bertram parte bene mostrando un Olejniczak subito di grande impatto in entrambe le aree. L’intraprendenza di Manjon, un contropiede di Pecchia lanciato da un assist di Chapman, cinque punti di fila di Baldasso e la tripla di Hubb firmano il finale di primo quarto tutto a favore della Bertram, che piazza un 12-0 di break (13-23 a -20”) interrotto solo sul suono della sirena dalla tripla di Bowman per il 16-23 della prima minipausa.

Parks regge l’attacco di Venezia nella prima metà della seconda frazione, Biligha e Hubb rispondono efficacemente e tengono il Derthona ad un buon margine (27-35), prima che Tessitori e Parks con due schiacciate riportino sotto i lagunari, 33-35 a 2’16” dalla pausa lunga, che arriva comunque con Tortona sempre avanti: 38-42 a metà gara.

Per tutta la prima parte della ripresa la musica cambia decisamente a favore dei padroni di casa, dal 44-48 di metà periodo Venezia piazza un 16-0 di break a cavallo dei secondi due quarti, 60-48 a 8’45” dalla fine dopo una tripla dell’ex Candi, con Tortona a pagare in particolare i 6 punti appena del terzo periodo. Nel momento più difficile del suo match il Derthona alza l’intensità in difesa, chiude la via del canestro agli avversari e trova con straordinaria continuità il canestro da tre (6/9 nel periodo decisivo).

A dare il là è Vital, colui che interrompe il break negativo con 11 punti in poche azioni, permettendo a Olejniczak di riportare avanti gli ospiti, 62-63 con 4’54” da giocare. Da oltre l’arco è poi il turno di Hubb, autore della tripla del +4 (62-66) e anche di quella del +7 (62-69 a -2’53”). Il festival dei canestri dai 6.75 lo riprende Vital (64-72) e quando Olejniczak mette un morbido canestro all’altezza della lunetta è +8 con meno di due minuti al termine, 66-74. Il canestro più fallo di Biligha, che lo converte per il 70-77, chiude di fatto i giochi a -46”, perché dopo il tiro da tre di Wiltjer (73-77 a -32”) la Bertram gestisce bene i secondi finali sul fallo tattico di Venezia e porta a casa i due punti.

Ora i playoff. Dopo la già citata gara-1 in trasferta di domenica, doppiata dalla gara-2 di martedì 19 sempre a Venezia, la serie si trasferirà venerdì 22 alla Nova Arena di Tortona per gara-3. L’eventuale gara-4 casalinga è in programma domenica 24 e l’ancor più eventuale gara-5 martedì 26 al Taliercio.

Fioretti: “Chiudiamo una regular season di grande soddisfazione per tutto il Club”

Nella conferenza stampa del dopo Venezia-Derthona, Mario Fioretti si gusta un successo che dà un sapore dolce alla regular season condotta dalla sua Bertram.

«È stata una partita durissima, abbiamo approcciato bene tutta la partita difensivamente, con grande atteggiamento», è l’esordio del coach tortonese. «In determinati momenti abbiamo avuto una flessione in attacco, sia come scelte che con una serie di tiri, anche aperti, sbagliati. In questo senso il terzo periodo è stato terribile offensivamente, ma poi abbiamo giocato uno dei migliori quarti dell’anno, l’ultimo, muovendo la palla, convertendo tutti questi extra passaggi con canestri e portando a casa una vittoria pesantissima, contro un’avversaria attrezzata in ogni ruolo. Siamo contenti, chiudiamo la vittoria con 18 vittorie, se contiamo anche la partita con Trapani: veramente una grande soddisfazione per i ragazzi, lo staff tecnico e tutto il Club.»

La vittoria al Taliercio si aggiunge a quella dei quarti di finale sui veneziani, ma per Fioretti non significa niente in vista dei nuovi, imminenti incontri nei playoff: «Siamo ai playoff con il fattore campo per Venezia, avete l’esperienza come ce l’ho io di tanti, tanti playoff e sapete che si riapre tutto», dice rivolgendosi ai giornalisti locali. «Si gioca una partita alla volta, il passato te lo lasci alle spalle, si riparte da zero e noi saremo pronti a giocare faccia a faccia con Venezia malgrado lo svantaggio, appunto, del fattore campo.»

Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona 75-78

Parziali (16-23, 38-42, 55-48)

Venezia: Tessitori 5, Cole 13, Horton, Lever 5, G. De Nicolao ne, Candi 3, Bowman 8, Wheatle 4, Nikolic 7, Parks 11, Wiltjer 12, Valentine 7. All. Spahija.

Tortona: Vital 20, Hubb 12, Gorham 1, Manjon 8, Pecchia 2, Chapman 3, Tandia n.e., Baldasso 7, Strautins 6, Olejniczak 12, Biligha 7, Riismaa n.e.. All. Fioretti.

Arbitri: Giovannetti di Bari, Borgo di Vicenza, Bartolomeo di Brindisi.

Spettatori: 3.087