Ritmica Piemonte: trionfo azzurro al Gdynia Rhythmic Stars

Grande successo per la delegazione italiana junior (Flavia Cassano, Elodie Godioz, Veronica Zappaterreni) al prestigioso torneo internazionale Gdynia Rhythmic Stars, dove le atlete azzurre hanno saputo distinguersi con eleganza, tecnica e determinazione, conquistando l'oro nel concorso per team. Tra le protagoniste della manifestazione spicca Elodie Godioz, autrice di una straordinaria prestazione nelle qualificazioni con l’esercizio alla palla. L’azzurra ha infatti chiuso al primo posto, dimostrando grande personalità e confermandosi tra le ginnaste più brillanti dell’intera competizione. Nella finale, però, la sorte non è stata dalla sua parte: una perdita durante l’ultimo rischio ha compromesso un esercizio fino a quel momento impeccabile, impedendole di salire sul podio nonostante un’esecuzione di altissimo livello che aveva entusiasmato pubblico e addetti ai lavori.