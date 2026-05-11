Club76: i risultati del weekend

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri ha vinto 3-1 contro Care Project Bellusco (21-25, 25-21, 25-23, 25-23). Una bella e volitiva Chieri batte Bellusco e si aggiudica i tre punti fondamentali per acquisire la matematica salvezza nella categoria. La gara al Palafenera di Chieri parte lenta con molti errori e il punteggio bloccato punto a punto. Poi Bellusco vince il parziale solo dopo il 19 pari aggiudicandosi un break di tre punti. Nel secondo set Chieri parte subito bene, con grinta e ordine in campo, gioca meglio e impone il proprio ritmo a Bellusco, aggiudicandosi il set. Terzo periodo sempre in equilibrio e senza sblocchi fino al 23 pari, poi un ace di Faleschini e un errore delle avversarie regalano il set a Chieri. Il quarto gioco vede Chieri imporre subito un bel vantaggio di punti, ma Bellusco si riprende e la gara è un’altalena fino al 22 pari. Poi le ragazze di coach Milano, grazie a due bei punti di Voerzio, traccia il solco decisivo per aggiudicarsi set e gara. Da segnalare i 16 punti di Arbore, i 15 di Faleschini e i 10 punti di Boufandar e Occelli. La squadra chiude il Campionato di B1 con 10 vittorie, 26 punti e il nono posto finale. Ora testa e impegno per le finali nazionali Under 18 di Cremona.