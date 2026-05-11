Club76: i risultati del weekend

In Serie B1 il Club 76 Fenera Chieri ha vinto 3-1 contro Care Project Bellusco (21-25, 25-21, 25-23, 25-23). Una bella e volitiva Chieri batte Bellusco e si aggiudica i tre punti fondamentali per acquisire la matematica salvezza nella categoria. La gara al Palafenera di Chieri parte lenta con molti errori e il punteggio bloccato punto a punto. Poi Bellusco vince il parziale solo dopo il 19 pari aggiudicandosi un break di tre punti. Nel secondo set Chieri parte subito bene, con grinta e ordine in campo, gioca meglio e impone il proprio ritmo a Bellusco, aggiudicandosi il set. Terzo periodo sempre in equilibrio e senza sblocchi fino al 23 pari, poi un ace di Faleschini e un errore delle avversarie regalano il set a Chieri. Il quarto gioco vede Chieri imporre subito un bel vantaggio di punti, ma Bellusco si riprende e la gara è un’altalena fino al 22 pari. Poi le ragazze di coach Milano, grazie a due bei punti di Voerzio, traccia il solco decisivo per aggiudicarsi set e gara. Da segnalare i 16 punti di Arbore, i 15 di Faleschini e i 10 punti di Boufandar e Occelli. La squadra chiude il Campionato di B1 con 10 vittorie, 26 punti e il nono posto finale. Ora testa e impegno per le finali nazionali Under 18 di Cremona.
In Serie B2 MTS Ser Santena vince 3-0 contro Igor Volley Trecate (15-25, 17-25, 15-25) e raggiunge la salvezza.
In Serie B2 il Club76 L'Alba volley ai Playoff per provare a salire di categoria.
In Serie D il Club76 L’Alba Volley si impone 3-1 su LCM Busca (22-25, 25-22, 25-20, 25-22). Si conclude nel migliore dei modi per le biancoblù questo percorso in serie D. Una meritata vittoria contro un Busca, già neopromossa in C, che proveniva imbattuta da un percorso netto. Un risultato che permette di finire la stagione con un settimo posto.
In U14 il Club76 MTS Volley Santena cede 0-3 su Mondovì Volley e chiude la Final Four con una meritata medaglia d'argento (25-23, 25-17, 25-15).