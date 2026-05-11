I Giaguari sbancano Parma e volano ai playoff

Pomeriggio indimenticabile per i Giaguari Torino , che domenica 10 maggio sbancano Parma per 23-21 in una delle partite più emozionanti della stagione. Una vittoria che vale doppio: non solo perché i torinesi non battevano i Panthers dal lontano 2003, ma anche perché garantisce ai Giaguari il diritto di ospitare in casa la prima partita dei playoff, in programma il prossimo 6-7 giugno.

La partita si è decisa all'ultimo respiro. I Panthers partono forte e chiudono il primo quarto in vantaggio grazie a un touchdown di Lamamra su passaggio di Fuller da 2 yard, trasformazione di Neri. Il secondo quarto si apre con la prima risposta torinese: Greenfield sfonda per 8 yard, ma la trasformazione viene bloccata. Parma allunga subito con Ghelfi che raccoglie un passaggio da 14 yard di Fuller (Neri trasforma ancora). I Giaguari però non si arrendono e pareggiano prima della fine del primo tempo con Colangelo su ricezione da Duranti, con Greenfield che converte la trasformazione da due con il passaggio per il 14-14 all'intervallo.

Dopo un terzo quarto senza segnature ma molto intenso, nel quarto periodo i Panthers sembrano chiudere i conti: Parnell segna su corsa da 2 yard e Neri porta il punteggio sul 21-14. Ma i Giaguari trovano energia e carattere: Colangelo si ripete ancora su lancio di Duranti da 12 yard, portando il punteggio sul 21-20 a 1:50 dal termine. Coach Ramler tenta il colpaccio con la trasformazione da due punti; ma non va a buon fine. Un brivido che sembrava condannare Torino, anche perchè mancavano meno di due minuti alla fine dell'incontro. Invece i Giaguari recuperano palla su un fondamentale fumble avversario e, dopo essersi avvicinati alla end zone avversaria, mandano in campo il kicker Salsa, freddo nel centrare un field goal da 25 yard a soli 8 secondi dalla fine della partita: 23-21 Giaguari.

Con una prestazione corale di tutto rispetto, tra i protagonisti della giornata spicca Cameron Colangelo, autore di due touchdown su ricezione. Ma la sua prestazione più preziosa è arrivata nel primo tempo: un intercetto decisivo che ha impedito ai Panthers di allungare ulteriormente il vantaggio, tenendo in vita le speranze torinesi nei momenti più complicati.

Con questa vittoria i Giaguari terminano la loro regular season con un record di 5 vittorie e tre sconfitte, la prima stagione vincente in Prima Divisione dal 3-2-1 nella Golden League del 1999, a ulteriore dimostrazione della enorme crescita che questa squadra ha fatto negli ultimi tre anni dopo il ritorno nel massimo campionato italiano.