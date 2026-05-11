Fitarco: Campionato Regionale Targa Giovanile 2026

Domenica 10 maggio gli Arcieri Iuvenilia in collaborazione con il Comitato Regionale hanno organizzato sul loro campo il campionato Regionale Targa Giovanile . La pioggia è stata protagonista, ma nonostante le condizioni meteo avverse, la competizione, grazie al supporto dei volontari Iuvenilia e alla tenacia degli arcieri si è concluda nel migliore dei modi.

LA CLASSIFICA ASSOLUTA

Arco Ricurvo

Allievi Maschile

Il titolo regionale assoluto maschile è stato conquistato da Gabriele Protto (Arcieri Clarascum), che ha avuto la meglio per 6-2 su Kevin Giordana (Arcieri dell’Elice). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Giacomo Pino (DLF Alessandria).

Allievi Femminile

Giada Marengo (Arcieri delle Alpi) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 7-3 Batrice Streri (Arclub Fossano). Il terzo posto è andato a Sveva Salvagno (A.S.D. G.A.M.).

Ragazzi Maschile

Il titolo regionale assoluto maschile è stato conquistato da Francesco Gallesio (A.S.D. G.A.M.), che ha avuto la meglio per 6-5 dopo una freccia di spareggio su Nicolò Bertero (Arclub Fossano). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Diego La Malfa (Arcieri delle Alpi).

Ragazzi Femminile

Aurora Baussano (Arcieri Compagnia degli Orsi) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia). Il terzo posto è andato a Giorgia Di Cesare (Arcieri Iuvenilia).

Giovanissimi Maschile

Il titolo regionale maschile è stato conquistato da Luca Briggiafreddo (Arclub Fossano), che ha avuto la meglio per 6-4 su Claudio Bianchet (Arcieri Varian). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Davide Bozzo Rolando (Arcieri del Sesia).

Giovanissimi Femminile

Aurora Maria Tosello (Arcieri dell’Elice) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Emma D’agostino (Arclub Fossano).

Arco Nudo

Allievi Femminile

Martina Dotta (A.S.D. G.A.M) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Beatrice Affini (DLF Alessandria).

Arco Compound

Ragazzi Maschile

Mirco Boaglio (Arcieri delle Alpi) si è aggiudicato il titolo assoluto battendo in finale per 142-137 Pietro Stangalini (Arcieri Compagnia degli Orsi).

Arco Ricurvo - Squadra Mixed Team Allievi

Titolo assoluto per la squadra Arclub Fossano composta da Beatrice Streri e Lorenzo Bertero che supera per 6-2 la squadra A.S.D. G.A.M. composta da Sveva Salvagno e Gregorio Di Pasqua. Terza posizione per la squadra DLF Alessandria con Emma Tortonesi e Giacomo Pino.