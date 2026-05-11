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Fitarco: Campionato Regionale Targa Giovanile 2026

Gli Arcieri Iuvenilia, in collaborazione con il Comitato Regionale, hanno organizzato con successo la manifestazione. Nonostante la pioggia protagonista della giornata, grazie al prezioso lavoro dei volontari e alla determinazione degli arcieri l’evento si è concluso nel migliore dei modi
3 min
Fitarco: Campionato Regionale Targa Giovanile 2026

Domenica 10 maggio gli Arcieri Iuvenilia in collaborazione con il Comitato Regionale hanno organizzato sul loro campo il campionato Regionale Targa Giovanile. La pioggia è stata protagonista, ma nonostante le condizioni meteo avverse, la competizione, grazie al supporto dei volontari Iuvenilia e alla tenacia degli arcieri si è concluda nel migliore dei modi.

LA CLASSIFICA ASSOLUTA

Arco Ricurvo

Allievi Maschile
Il titolo regionale assoluto maschile è stato conquistato da Gabriele Protto (Arcieri Clarascum), che ha avuto la meglio per 6-2 su Kevin Giordana (Arcieri dell’Elice). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Giacomo Pino (DLF Alessandria).

Allievi Femminile
Giada Marengo (Arcieri delle Alpi) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 7-3 Batrice Streri (Arclub Fossano). Il terzo posto è andato a Sveva Salvagno (A.S.D. G.A.M.).

Ragazzi Maschile
Il titolo regionale assoluto maschile è stato conquistato da Francesco Gallesio (A.S.D. G.A.M.), che ha avuto la meglio per 6-5 dopo una freccia di spareggio su Nicolò Bertero (Arclub Fossano). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Diego La Malfa (Arcieri delle Alpi).

Ragazzi Femminile
Aurora Baussano (Arcieri Compagnia degli Orsi) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia). Il terzo posto è andato a Giorgia Di Cesare (Arcieri Iuvenilia).

Giovanissimi Maschile
Il titolo regionale maschile è stato conquistato da Luca Briggiafreddo (Arclub Fossano), che ha avuto la meglio per 6-4 su Claudio Bianchet (Arcieri Varian). Sul terzo gradino del podio si è piazzato Davide Bozzo Rolando (Arcieri del Sesia).

Giovanissimi Femminile
Aurora Maria Tosello (Arcieri dell’Elice) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Emma D’agostino (Arclub Fossano).

Arco Nudo

Allievi Femminile
Martina Dotta (A.S.D. G.A.M) si è aggiudicata il titolo assoluto battendo in finale per 6-0 Beatrice Affini (DLF Alessandria).

Arco Compound

Ragazzi Maschile
Mirco Boaglio (Arcieri delle Alpi) si è aggiudicato il titolo assoluto battendo in finale per 142-137 Pietro Stangalini (Arcieri Compagnia degli Orsi).

Arco Ricurvo - Squadra Mixed Team Allievi
Titolo assoluto per la squadra Arclub Fossano composta da Beatrice Streri e Lorenzo Bertero che supera per 6-2 la squadra A.S.D. G.A.M. composta da Sveva Salvagno e Gregorio Di Pasqua. Terza posizione per la squadra DLF Alessandria con Emma Tortonesi e Giacomo Pino.

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