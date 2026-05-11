BEA Chieri fa sua Gara 1 allo scadere

LA GARA

L’avvio di partita rispecchia in pieno il clima teso da “dentro o fuori” tipico dei playout. Le difese sono aggressive, i contatti fisici si sprecano e ogni canestro va sudato. La Pallacanestro Vado dimostra subito il suo valore, mettendo in campo grande energia e affidandosi al talento offensivo dei propri esterni per provare a imporre il ritmo. I Leopardi faticano a trovare fluidità nella manovra nei primissimi minuti, ma restano agganciati al match chiudendo il primo quarto con un ritardo di due sole lunghezze. Nel secondo periodo arriva la decisa reazione della formazione di casa. L’attacco chierese inizia a girare a dovere: Tagliano e Gatti trovano ritmo e fiducia, punendo la retroguardia ligure, mentre De Santis si incunea con efficacia nelle maglie della difesa avversaria. Sotto le plance, capitan Drame alza la voce e garantisce solidità. L’inerzia del match si capovolge completamente: BEA piazza un break importante, ribalta lo svantaggio e rientra negli spogliatoi per la pausa lunga con l’inerzia a favore sul 42-36.

Il rientro in campo dopo l’intervallo vede la veemente risposta di Vado, che non ha alcuna intenzione di arrendersi. La partita diventa una vera e propria battaglia sportiva. Gli ospiti stringono le viti in difesa e, guidati dalle iniziative di Bontempi e Cacace, iniziano a rosicchiare il divario possesso dopo possesso. L’attacco dei Leopardi perde parte della brillantezza del secondo quarto e il margine si assottiglia pericolosamente. Alla terza sirena, il tabellone luminoso segna 56-54, preannunciando un quarto periodo di pura sofferenza. L’ultima frazione è un thriller in cui le due squadre si sorpassano e si rispondono colpo su colpo. Negli ultimi, frenetici minuti, BEA sembra poter chiudere i conti, ma Vado è coriacea e si rifà incredibilmente sotto, trasformando i secondi finali in un’autentica lotteria. Si arriva così all’ultimo possesso: gli ospiti hanno tra le mani la palla della vittoria. La sfera finisce nelle mani di Bontempi, che si alza per il tiro disperato che potrebbe gelare il PalaGialdo. Il pallone danza sul ferro, sembra poter entrare, ma viene sputato fuori. Il cronometro si spegne, il PalaGialdo esplode: finisce 68-66, Gara 1 è dei Leopardi.

IL COMMENTO

«Abbiamo vinto la partita una volta, poi l’abbiamo ripersa e poi l’abbiamo rivinta di nuovo – commenta coach Alex D’Arrigo – È stata una partita di questo tipo e sarà una serie di questo tipo. I playout sono così, sono partite a sé, con un livello di intensità molto alta e un livello di botte importante. Dobbiamo cercare di stare tranquilli nei momenti decisivi della gara: oggi ci siamo riusciti. Gara 2 sarà fondamentale portarla a casa perché andare a Vado non sarà assolutamente una passeggiata. Cercheremo di migliorare quei dettagli che non hanno funzionato oggi e cercheremo di riposare, perché giocare ogni due giorni non è semplice. Ma dobbiamo metterci in testa che sarà necessario vincere mercoledì».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non c’è tempo per festeggiare: i Leopardi torneranno subito in campo per blindare il fattore campo. L’appuntamento per Gara 2 è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 20:30, sempre tra le mura amiche del PalaGialdo, per il secondo atto della serie.

BEA CHIERI - PALLACANESTRO VADO 68-66

Parziali: 17-19, 42-36, 56-54

BEA: Tagliano 15, Drame 13, Gatti 13, De Santis 12, Possekel 8, Viggiano 3, Fatone 2, Giacomelli 2, Ruà, Dioum NE, Bechis A. NE, Conti G. NE. All. Conti F., 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Bechis E., Add. Arbitri Monteleone.

VADO: Bontempi 18, Cacace 12, Arena 8, Berta 8, Patrone 7, Buttafuoco 6, Mbeledogu 4, Tridondani D. 4, Borro, Tridondani L., Bertolotti NE, Cerminara NE. All. Saltarelli, 1° Ass. Dagliano, 2° Ass. La Rocca A., Acc. La Rocca E.