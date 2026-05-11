MTS Ser Santena espugna Trecate e conquista la salvezza

Doveva essere l’ultima battaglia e le "Tigri" della MTS Ser Santena non hanno tradito. Con una prestazione autoritaria sul campo della Igor Volley Trecate , la formazione di coach Demichelis ha centrato una vittoria per 3-0 che profuma di impresa, mettendo in cassaforte la permanenza diretta nel campionato nazionale di Serie B2. Infatti non c’è stata storia al PalaAgil. Santena è scesa in campo con la determinazione di chi sa di avere il destino nelle proprie mani. I parziali parlano chiaro: un triplo 15-25, 17-25, 15-25 che non ha lasciato scampo alle giovani novaresi, già retrocesse ma decise a onorare l’impegno. Sotto la regia di Venco (3) e la guida del capitano Destefanis (10 punti), le santenesi hanno dominato ogni fondamentale. Ottima la prova di Lancieri, top scorer dell'incontro con 12 punti, ben supportata da Nardoianni (9).

Questa salvezza ha il sapore di un miracolo sportivo. Al termine del girone di andata, molti addetti ai lavori davano la MTS Ser Santena per "spacciata". Invece, con una prova di forza mentale e tecnica, le ragazze di Demichelis e Romero hanno ribaltato ogni pronostico. Grazie a questi tre punti, Santena stacca definitivamente il Luino (sconfitto dal Lilliput Settimo) portandosi a +6 in classifica: un gap che permette di evitare non solo la retrocessione diretta, ma anche l’insidia dei play-out.

Coach Demichelis si affida al sestetto base con Venco in regia e Nardoianni opposto, Vione e Destefanis al centro, Marchioni e Lancieri in banda, con Lazzarin a governare la difesa. L'avvio è tutto di marca santenese: il tabellone segna subito 11-7, complici i troppi errori gratuiti delle padrone di casa. Sul 20-14, Demichelis chiama timeout per mantenere alta la concentrazione contro il muro "alto" delle novaresi, ma il set scivola via veloce: un errore in attacco delle locali chiude il parziale sul 15-25.

Il copione non cambia nel secondo set. Santena spinge subito sul 7-2. Sul 13-6 sale in cattedra Marchioni che, con il suo servizio spin, costringe la panchina di casa al timeout. Nel finale Demichelis muove le pedine: dentro Cadamuro al servizio e Marino in prima linea per alzare il muro. Proprio Marino firma il 24-16, prima che l’ennesimo errore al servizio delle Igorine regali il set alle ospiti (17-25).

Il terzo set è una passerella per la MTS. Avanti 14-7, c’è spazio ancora per Marino e per la giovane Vasca (dentro per Lancieri), capace di firmare un ace glaciale sul 23-13. Un primo tempo del capitano Destefanis regala il match point, trasformato poi da un'invasione delle novaresi per il definitivo 15-25. Al fischio finale esplode la festa delle santenesi, resa ancora più dolce dalle notizie arrivate da Settimo Torinese: la sconfitta del Luino contro il Lilliput blinda aritmeticamente la classifica. Con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, la MTS può finalmente festeggiare il traguardo salvezza.

Igor Volley Trecate - MTS Ser Santena 0-3

MTS Ser Santena: Lancieri 12, Vasca 1, Cadamuro 3, Vione 4, Venco 3, Nardoianni 9, Marino 1, Di Blasi, Marchioni 7, Destefanis 10 (K), Zapryanova, Frascella. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: Demichelis, Romero.