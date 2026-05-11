Torneo Storm U10: due giornate di hockey, emozioni e sorrisi!

Si è svolto questo fine settimana il torneo Storm 2026 categoria U10 , due giornate di hockey, emozioni e sorrisi che hanno riempito il palaghiaccio di energia e passione. Sul ghiaccio si sono affrontate 8 squadre : HC Zoldo, HC Milano Devils, Valpellice Bulldogs, Bulls Torino, Real Torino, HC Como, Storm Bianchi e Storm Blu.

Due giorni intensi, fatti di occhi pieni di entusiasmo, pattini lanciati verso ogni disco, mani alzate dopo un gol e abbracci sinceri a fine partita. Per questi piccoli atleti l’hockey è molto più di uno sport: è amicizia, coraggio, voglia di provarci ancora dopo una caduta, felicità condivisa con i compagni e ricordi che resteranno nel cuore. Vedere tutti questi bambini scendere sul ghiaccio con il sorriso, mettersi in gioco e divertirsi insieme è stato il risultato più bello di questo weekend.

A conquistare il primo posto è stato l'HC Zoldo, seguiti dai Bulls Torino e dagli Storm Blu, che hanno chiuso il torneo con un meritatissimo terzo posto. Un enorme grazie va a tutti i bambini che hanno partecipato e regalato spettacolo e passione in ogni cambio. Grazie ai genitori, sempre presenti sugli spalti con voce, calore e sostegno, e a tutti i volontari che con il loro aiuto prezioso e indispensabile hanno permesso ancora una volta la perfetta riuscita del torneo.

La stagione del ghiaccio sta lentamente volgendo al termine… ma lo spirito Storm continua a correre veloce.