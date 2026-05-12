Igor Agil Volley: l’U12 4×4 è campione territoriale!

L’ Under 12 4×4 targata Igor Agil Volley è campione territoriale! La formazione di Alessia Callegari , dopo una fase regolare di grandi soddisfazioni in campo, ha dimostrato di essere ancora di più cresciuta nella fase finale del campionato che si è concentrata domenica 10 maggio a Novara. Quattro le partite disputate e quattro le vittorie: le Igorine hanno battuto 3-0 Koala Pallavolo e Valsesia nelle gare di qualificazione del mattino; nella semifinale hanno battuto 2-0 Valenza rosso. Poi il risultato più importante, quello valso il titolo territoriale: 2-1 contro San Giacomo Bianco.

L’allenatrice: «Un percorso netto con una sola sconfitta nel girone di qualificazione e tutte vittorie nel girone di passaggio e nella giornata di ieri con bellissimi risultati. Abbiamo dimostrato un ottimo gioco, – dice Alessia – grinta e voglia di divertirci. Sono soddisfatta dei miglioramenti e dell’apporto che hanno dato tutte e otto le componenti della formazione Azzurra».

Le protagoniste: Giulia Rossi, Greta Pavone, Camilla Ventimiglia, Ylenia Merati, Giorgia Antonioli, Giorgia Carboni, Emma Bucciarello, Giulia Giordano.