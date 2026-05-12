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Igor Agil Volley: l’U12 4×4 è campione territoriale!

A Novara, nella fase finale del campionato, le Igorine hanno ottenuto quattro vittorie su quattro gare disputate e conquistato il titolo
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Igor Agil Volley: l’U12 4×4 è campione territoriale!

L’Under 12 4×4 targata Igor Agil Volley è campione territoriale! La formazione di Alessia Callegari, dopo una fase regolare di grandi soddisfazioni in campo, ha dimostrato di essere ancora di più cresciuta nella fase finale del campionato che si è concentrata domenica 10 maggio a Novara. Quattro le partite disputate e quattro le vittorie: le Igorine hanno battuto 3-0 Koala Pallavolo e Valsesia nelle gare di qualificazione del mattino; nella semifinale hanno battuto 2-0 Valenza rosso. Poi il risultato più importante, quello valso il titolo territoriale: 2-1 contro San Giacomo Bianco.

L’allenatrice: «Un percorso netto con una sola sconfitta nel girone di qualificazione e tutte vittorie nel girone di passaggio e nella giornata di ieri con bellissimi risultati. Abbiamo dimostrato un ottimo gioco,  – dice Alessia – grinta e voglia di divertirci. Sono soddisfatta dei miglioramenti e dell’apporto che hanno dato tutte e otto le componenti della formazione Azzurra».

Le protagoniste: Giulia Rossi, Greta Pavone, Camilla Ventimiglia, Ylenia Merati, Giorgia Antonioli, Giorgia Carboni, Emma Bucciarello, Giulia Giordano.

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