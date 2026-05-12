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L'Olimpo Alba festeggia la salvezza!

In un Pala Langhe gremito oltre ogni misura, gli albesi sfiorano il successo al supplementare, e nonostante la sconfitta, difendono il +17 dell’andata e possono celebrare l’obiettivo raggiunto
4 min
L'Olimpo Alba festeggia la salvezza!

La giovanissima Olimpo Alba festeggia la salvezza! Culmina così una grande stagione, in crescendo, che è terminata con la gara di domenica sera contro Fossano, disputata davanti a un Pala Langhe gremito oltre ogni misura! Gli albesi sfiorano il successo al supplementare, e nonostante la sconfitta dopo una gara spettacolare (chiusasi 99-102), difendono il +17 dell’andata e possono celebrare l’obiettivo raggiunto. Un obiettivo tutt’altro che semplice in un camponato di alto livello e tutt’altro che scontato con un roster giovanissimo, con 2004, 2005, 2006, 2007 e con 5 ragazzi del 2008 chiamati nono solo a esordire tra i senior, ma anche a giocare tantissimi minuti da protagonisti, oltre che a dover gestire l’impegno in 3 campionati (U19, Serie D e Serie C).

La stagione ha visto una grande crescita, dopo un girone d’andata con soli due successi e l’ultimo posto in solitaria, è iniziata una rimonta incredibile che è culminata col sesto posto in stagione regolare. Ai playout, dopo la sconfitta con Cuneo, sono poi arrivati 4 vittorie di fila. Ieri per poco, non è arrivata anche la quinta, ma è stataa una bella festa insieme a tantissiimi amici che sono stati presenti alla partita, è stato bellissimo!

La partita

Ultima gara dei playout ed ultima gara della stagione. L’Olimpo ha già costruito una buona fetta della propria salvezza che è di fatto quasi aritmetica, mentre gli ospiti di Fossano arrivano al Pala Langhe costretti a vincere. La gara d’andata sorrise agli albesi (+17). La cornice di pubblico è strepitosa, con centiaia di giovani tra il pubblico e tante persone sono costrette a stare in piedi, ci sono numerosi tifosi albesi e sono in buon numero anche quelli arrivati da Fossano.

Nel primo tempo gli attacchi dominano le difese, il punteggio è alto e la gara scoppiettante. Fossano tenta una prima fuga, ma l’Olimpo torna a contatto: 27-27 dopo 10 minuti. Ci riprovano i viaggianti, costretti a vincere, e alla pausa lunga riescono a trovare un margine di 10 punti, mentre gli albesi vedono calare leggermente le percentuali: 38-48.

L’Olimpo non si dà per vinta e con difesa aggressiva sui portatori di palla viaggianti, recupra palloni preziosi riavvicinandosi (64-68 a fine terza frazione). Negli ultimi dieci minuti succede di tutto, l’Olimpo sorpassa in un incadescente Pala Langhe! Fossano non ci sta e ribatte e le due squadre tra sorpassi e controsorpassi arrivano appaiate nel finale: si va ai supplementari.

L’Olimpo sembra poter cavalcare l’inerzia e il Pala Langhe esplode sul +3 (99-96) che sembra poter indirizzare gli ultimi secondi di gara. Il finale è deciso da un paio di non fischi sui 3 possibili tiri della vittoria ed, anzi, sul beffardo fallo sanzionato a rimbalzo (in attacco) a 2 secondi dalla fine. Fossano dalla lunetta chiude i giochi: 99-102.

Termina così una gara bellissima ed appassionante ed anche una grande stagione dell’Olimpo che pur tra mille impegni e difficoltà, è riuscita a chiudere alla grande il poprio campionato. I biancorossi albesi escono dal campo tra i meritati applausi, perchè questa salvezza vale come la vittoria di un campionato! 

Mercatò Olimpo Alba - Gastaldi Acaja Basket Fossano 99-102 dts
Parziali (27-27; 11-21; 24-20; 26-20; 11-14)

Olimpo: Moschini 4, Nardin 4, Rosa 12, Schellino 4, Iudicello 5, Zobolas, Nicola A. 5, Occelli 34, Gobbino 1, Nastasi 18, Nicola S. 2, De Carolis 6. All: Schinca - Biglia.
Acaja: Grasso, Fissolo 2, Giordano 13, Mondino 19, Pigoli 3, Grossi 12, Reynaudo, Stellino 4, Rabbia 2, Paval 34, Piumatti 7, Decastelli. All: Carchia.

 

 

 

 

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