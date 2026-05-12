Vehementia Tennis Team: Lorenzo America vice campione regionale U11

Continua la bella serie dei ragazzi della Scuola Tennis VTT di Lagnasco. Stanno ottenendo, e con regolarità, risultati importanti su scala regionale e non solo. Nello specifico merita di essere menzionato il secondo posto nei campionati regionali under 11 disputati al Monviso Sporting Club di Grugliasco di Lorenzo Maria America che è stato fermato solo in finale dal novarese Augusto Petrilli. Prima erano arrivate le belle affermazioni, figlie di un ottimo tennis e dell’altrettanto encomiabile atteggiamento in campo, contro Tommaso Polifroni nei quarti e Nicolò Marengo in semifinale.