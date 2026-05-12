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Gara-3 playoff tra Derthona e Venezia: da domani via alle prelazioni, vendita libera dal 17 maggio

Dal 13 maggio saranno disponibili in prelazione i biglietti per Gara-3 dei playoff LBA 2026 tra la Bertram Derthona Tortona e la Umana Reyer Venezia, in programma il 22 maggio alla Nova Arena
8 min
Gara-3 playoff tra Derthona e Venezia: da domani via alle prelazioni, vendita libera dal 17 maggio © Ciamillo-Castoria

 

Disponibili in prelazione dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 13.05.2026, i biglietti per la Gara-3 casalinga della Bertram Derthona Tortona nel primo turno degli LBA Playoff Unipol 2026. La sfida contro l’Umana Reyer Venezia è in programma alla Nova Arena di Tortona venerdì 22 maggio alle ore 20:45.

PRELAZIONE PER GLI ABBONATI

Dalle ore 10 del 13.05.2026 alle ore 10 di sabato 16.05.2026, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, i possessori di abbonamento alla regular season della stagione sportiva 2025-26 potranno acquistare il proprio biglietto confermando il proprio posto.

Per riconfermare il proprio posto i possessori di “Abbonamento 2025-26” dovranno:

  1. cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.itselezionare PRELAZIONE;

  2. procedere alla conferma dello stesso posto;

  3. inserire il codice TLITE presente sul proprio abbonamento o tessera.

N.B.: il codice “TLITE” presente su abbonamenti pdf e tessere, può essere indicato anche come codice “Rinnovo Abb.”, composto dalla scritta TLITE e 13 cifre numeriche. Va inserito per intero, ad esempio: TLITE1234567890123.

 

PREVENDITA RISERVATA AI PACK

Dalle ore 10 di sabato 16.05.2026 alle ore 10 di domenica 17.05.2026, gli acquirenti di 2 Games Pack, Nov3mber Pack, Christmas Pack e Give Me 5 Pack, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, dovranno:

  1. cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.it

  2. selezionare SCEGLI IL TUO POSTO

  3. scegliere la tariffa PRELAZIONE

  4. inserire il CODICE BARCODE/C.A. presente sui titoli d’accesso

NB: il codice CODICE BARCODE/C.A. anche indicato con CODICE D’ACCESSO presente su biglietti PDF o tradizionali, è composto da 10 caratteri alfanumerici, ad esempio AD123657DA

VENDITA LIBERA

La vendita sarà libera, per tutti i posti rimasti invenduti, dalle ore 10 di domenica 17.05.2026. I biglietti saranno acquistabili online all’indirizzo derthonabasket.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket e nel nostro Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona.

Gli aventi diritto potranno acquistare anche online i biglietti ridotti.

Si ricorda che al momento dell'ingresso, il personale addetto ai controlli verificherà che il possessore del biglietto sia effettivamente in possesso dei documenti o dei requisiti necessari per aver usufruito di un biglietto scontato o ridotto.

I biglietti in Curva Ospiti saranno acquistabili, come da protocollo, fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, giovedì 21.05.2026.

 

PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori disponibili:

SETTORE

NOME SETTORE

PREZZO INTERO

A8

Parterre Gold

95 €

A3

Parterre Silver

85 €

A7-A9

Parterre Derthona

65 €

A2-A4

Parterre Bianconero

65 €

A6-A10

Parterre Lat. Derthona

55€

A1-A5

Parterre Lat. Bianconero

55 €

B2-B3-B4

Tribuna Bianconera

30 €

B7-B8

Tribuna Derthona

30 €

B1-B5

Tribuna Lat. Bianconera

17 €

B6-B9

Tribuna Lat. Derthona

17 €

G1-G2-G3

Curva Derthona

14 €

G4

Curva Ospiti

24 €

G5

Curva Bianconera/Sud

14 €

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