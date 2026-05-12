Gara-3 playoff tra Derthona e Venezia: da domani via alle prelazioni, vendita libera dal 17 maggio

Disponibili in prelazione dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 13.05.2026, i biglietti per la Gara-3 casalinga della Bertram Derthona Tortona nel primo turno degli LBA Playoff Unipol 2026. La sfida contro l’Umana Reyer Venezia è in programma alla Nova Arena di Tortona venerdì 22 maggio alle ore 20:45.

PRELAZIONE PER GLI ABBONATI

Dalle ore 10 del 13.05.2026 alle ore 10 di sabato 16.05.2026, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, i possessori di abbonamento alla regular season della stagione sportiva 2025-26 potranno acquistare il proprio biglietto confermando il proprio posto.

Per riconfermare il proprio posto i possessori di “Abbonamento 2025-26” dovranno:

cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.itselezionare PRELAZIONE; procedere alla conferma dello stesso posto; inserire il codice TLITE presente sul proprio abbonamento o tessera.

N.B.: il codice “TLITE” presente su abbonamenti pdf e tessere, può essere indicato anche come codice “Rinnovo Abb.”, composto dalla scritta TLITE e 13 cifre numeriche. Va inserito per intero, ad esempio: TLITE1234567890123.

PREVENDITA RISERVATA AI PACK

Dalle ore 10 di sabato 16.05.2026 alle ore 10 di domenica 17.05.2026, gli acquirenti di 2 Games Pack, Nov3mber Pack, Christmas Pack e Give Me 5 Pack, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, dovranno:

cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.it selezionare SCEGLI IL TUO POSTO scegliere la tariffa PRELAZIONE inserire il CODICE BARCODE/C.A. presente sui titoli d’accesso

NB: il codice CODICE BARCODE/C.A. anche indicato con CODICE D’ACCESSO presente su biglietti PDF o tradizionali, è composto da 10 caratteri alfanumerici, ad esempio AD123657DA

VENDITA LIBERA

La vendita sarà libera, per tutti i posti rimasti invenduti, dalle ore 10 di domenica 17.05.2026. I biglietti saranno acquistabili online all’indirizzo derthonabasket.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket e nel nostro Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona.

Gli aventi diritto potranno acquistare anche online i biglietti ridotti.

Si ricorda che al momento dell'ingresso, il personale addetto ai controlli verificherà che il possessore del biglietto sia effettivamente in possesso dei documenti o dei requisiti necessari per aver usufruito di un biglietto scontato o ridotto.

I biglietti in Curva Ospiti saranno acquistabili, come da protocollo, fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, giovedì 21.05.2026.

PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori disponibili: