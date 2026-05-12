Gara-3 playoff tra Derthona e Venezia: da domani via alle prelazioni, vendita libera dal 17 maggio

Disponibili in prelazione dalle ore 10:00 di domani, mercoledì 13.05.2026, i biglietti per la Gara-3 casalinga della Bertram Derthona Tortona nel primo turno degli LBA Playoff Unipol 2026. La sfida contro l’Umana Reyer Venezia è in programma alla Nova Arena di Tortona venerdì 22 maggio alle ore 20:45.
PRELAZIONE PER GLI ABBONATI
Dalle ore 10 del 13.05.2026 alle ore 10 di sabato 16.05.2026, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, i possessori di abbonamento alla regular season della stagione sportiva 2025-26 potranno acquistare il proprio biglietto confermando il proprio posto.
Per riconfermare il proprio posto i possessori di “Abbonamento 2025-26” dovranno:
-
cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.itselezionare PRELAZIONE;
-
procedere alla conferma dello stesso posto;
-
inserire il codice TLITE presente sul proprio abbonamento o tessera.
N.B.: il codice “TLITE” presente su abbonamenti pdf e tessere, può essere indicato anche come codice “Rinnovo Abb.”, composto dalla scritta TLITE e 13 cifre numeriche. Va inserito per intero, ad esempio: TLITE1234567890123.
PREVENDITA RISERVATA AI PACK
Dalle ore 10 di sabato 16.05.2026 alle ore 10 di domenica 17.05.2026, gli acquirenti di 2 Games Pack, Nov3mber Pack, Christmas Pack e Give Me 5 Pack, soltanto online su derthonabasket.vivaticket.it, dovranno:
-
cliccare su ACCEDI sul sito derthonabasket.vivaticket.it
-
selezionare SCEGLI IL TUO POSTO
-
scegliere la tariffa PRELAZIONE
-
inserire il CODICE BARCODE/C.A. presente sui titoli d’accesso
NB: il codice CODICE BARCODE/C.A. anche indicato con CODICE D’ACCESSO presente su biglietti PDF o tradizionali, è composto da 10 caratteri alfanumerici, ad esempio AD123657DA
VENDITA LIBERA
La vendita sarà libera, per tutti i posti rimasti invenduti, dalle ore 10 di domenica 17.05.2026. I biglietti saranno acquistabili online all’indirizzo derthonabasket.vivaticket.it, presso i punti vendita Vivaticket e nel nostro Derthona Basket Store di Via Carducci 11 a Tortona.
Gli aventi diritto potranno acquistare anche online i biglietti ridotti.
Si ricorda che al momento dell'ingresso, il personale addetto ai controlli verificherà che il possessore del biglietto sia effettivamente in possesso dei documenti o dei requisiti necessari per aver usufruito di un biglietto scontato o ridotto.
I biglietti in Curva Ospiti saranno acquistabili, come da protocollo, fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, giovedì 21.05.2026.
PREZZI Di seguito il costo dei tagliandi nei diversi settori disponibili:
|
SETTORE
|
NOME SETTORE
|
PREZZO INTERO
|
A8
|
Parterre Gold
|
95 €
|
A3
|
Parterre Silver
|
85 €
|
A7-A9
|
Parterre Derthona
|
65 €
|
A2-A4
|
Parterre Bianconero
|
65 €
|
A6-A10
|
Parterre Lat. Derthona
|
55€
|
A1-A5
|
Parterre Lat. Bianconero
|
55 €
|
B2-B3-B4
|
Tribuna Bianconera
|
30 €
|
B7-B8
|
Tribuna Derthona
|
30 €
|
B1-B5
|
Tribuna Lat. Bianconera
|
17 €
|
B6-B9
|
Tribuna Lat. Derthona
|
17 €
|
G1-G2-G3
|
Curva Derthona
|
14 €
|
G4
|
Curva Ospiti
|
24 €
|
G5
|
Curva Bianconera/Sud
|
14 €