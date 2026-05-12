Pallamano Derthona U14: ultimo concentramento a Castrezzato

Prima partita combattuta e giocata per la maggior parte sul filo del gol, quella con i vicini di casa lombardi, decisa solo dalla maggiore freschezza dei cambi dei pavesi, dalla loro lieve superiorità fisica e qualche palla persa di troppo da parte dei tortonesi.

La seconda partita vede i Leoni scontrarsi con l’imponenza dei giocatori bresciani, che mettono in campo tutta la propria fisicità, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. Ottimo, comunque, lo spirito di sacrificio dei tortonesi, che non si danno per vinti fino al fischio finale, offrendo un secondo tempo ad alta intensità.

Fabio Bottiroli riassume così la giornata: «Nonostante i risultati possiamo dire che la giornata non sia stata negativa. I ragazzi hanno giocato tutti e si sono divertiti, mettendo in campo il loro carattere, specialmente nel secondo tempo contro Leonessa. Forse contro San Martino si poteva perdere qualche palla in meno, ma alla fine il risultato ci sta.»

In campo: Carca Edoardo, D'Ambrosio Ismaele, Erriu Samuele, Guatelli Eric, Manciagli Sebastiano, Muzzin Leonardo, Pennella Andrea, Pernigotti Jacopo, Pernigotti Marco, Perrotta Gabriele, Repetto Edoardo, Vanni Valerio.

Staff tecnico: Allenatore Fabio Bottiroli.

Prossimi impegni: prossima partita di Serie B sabato 16 maggio alle 18:00 alla palestra Coppi per la sfida contro il Cassano Magnago.

A.S.D. Pallamano Derthona – G.S. San Martino 18-23

Pallamano Leonessa Brescia - A.S.D. Pallamano Derthona 32-12