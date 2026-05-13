Il Basket College Novara saluta i playoff

Si chiude al PalaSartorio la corsa playoff del Basket College Novara, ma si chiude dentro una serata vera, intensa, partecipata, di quelle che lasciano comunque un segno importante nel movimento cestistico cittadino. Co.Ga.L. Basket Savigliano si impone 97-88, chiude la serie e prosegue meritatamente il proprio cammino nella post-season. Il College esce, ma lo fa a testa altissima, dopo una partita gagliarda, coraggiosa, a tratti bellissima, disputata davanti a una cornice di pubblico da grande occasione.
La società desidera innanzitutto ringraziare i tifosi, le famiglie, gli atleti del settore giovanile, i dirigenti, i collaboratori e tutti coloro che hanno riempito e sostenuto il PalaSartorio, trasformando Gara 2 in una serata di autentica appartenenza cittadina.
Novara sapeva di avere davanti una montagna. Savigliano, seconda forza del campionato, si è confermata squadra profonda, esperta, fisica, capace di punire ogni errore e di tenere alta l’intensità per quaranta minuti. Il College, ancora privo di Mohamed “Momo” Fam, ha dovuto reinventare equilibri, rotazioni e presenza interna, ma ha saputo restare dentro la partita con personalità e orgoglio fino all’ultimo quarto.
L’avvio dei ragazzi di coach Stefano Boselli è stato travolgente: 12-2, poi 14-4, quindi 17-7 nei primi quattro minuti, con Savigliano costretta al time-out. Il primo periodo si è chiuso sul 26-23 per Novara, sospinta dall’energia del pubblico e da una grande intensità offensiva.
Nel secondo quarto Savigliano ha iniziato a mostrare tutta la propria qualità. Le triple di Filippo Romerio e Christian Abrate, entrambi poi a quota 20 punti finali, hanno pesato moltissimo nell’economia della gara. Gli ospiti hanno vinto il parziale 29-22, andando all’intervallo lungo avanti 52-48, ma con il College ancora pienamente vivo.
La terza frazione ha confermato il grande equilibrio della sfida. Novara è rimasta agganciata grazie a un monumentale Andreas Rinke, autore di una prestazione da leader assoluto: 33 punti, 5 triple, presenza tecnica ed emotiva nei momenti più delicati. Accanto a lui, grande prova anche di Shaquille Hidalgo, autore di 25 punti e costante riferimento offensivo per la squadra.
Savigliano ha però confermato di avere più armi e maggiore profondità. Oltre a Romerio e Abrate, sono arrivati punti pesanti da Wanderley Junio Bona con 15, Stefano Ioda con 11, Luca Molinario con 9 e Allen Alogniku con 8. La maggiore struttura degli ospiti si è vista soprattutto nella fase più dura della gara, quando ogni possesso ha iniziato a pesare doppio.
Alla sirena del terzo quarto il punteggio era ancora aperto: 75-70 per Savigliano. Il PalaSartorio ci credeva, la squadra anche. Nell’ultimo periodo, però, gli ospiti hanno trovato il guizzo decisivo: lucidità, rotazioni più ampie, percentuali importanti dall’arco e capacità di capitalizzare i possessi chiave. Il parziale conclusivo di 22-18 ha consegnato a Savigliano il successo e la qualificazione alle semifinali per la promozione in Serie B.
Per Basket College Novara resta il rammarico, inevitabile, ma soprattutto l’orgoglio. Questi playoff sono stati il premio a una stagione vera, sofferta, complicata, piena di ostacoli e infortuni, ma anche ricca di crescita, identità e appartenenza.
Tra le note positive della serata, oltre alle prove super di Rinke e Hidalgo, anche gli 8 punti di Francesco Spaccasassi, preziosi in uscita dalla panchina, i 7 di Riccardo Cucchi, i 7 di Gabriele Andretta, i 4 di Lorenzo Giustina e i 4 di Elia Tonati. In campo anche Matteo Zoppellaro, Matteo Sassi, quest’ultimo ancora stoico nonostante un lieve infortunio.
Onore a Savigliano, che ha dimostrato qualità, solidità e merita il passaggio del turno. Ma onore anche a Novara, che saluta la stagione davanti alla propria gente con una certezza: il percorso non finisce qui.
Il Presidente Andrea Delconte dichiara: «Usciamo dai playoff, ma lo facciamo con grande orgoglio. Savigliano ha meritato, è una squadra forte e strutturata, ma i nostri ragazzi hanno giocato una partita vera, coraggiosa, davanti a un pubblico bellissimo. Questa stagione ci ha portato ancora più entusiasmo, appartenenza e consapevolezza. Il College ha riportato Novara dentro una dimensione importante del basket cittadino e questo è un risultato che vogliamo condividere con tutta la città».
Coach Stefano Boselli commenta: «Abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello e abbiamo provato a restare dentro la partita fino alla fine. I ragazzi hanno dato tutto, nonostante assenze pesanti e una stagione complessa. Il rammarico c’è, ma deve prevalere l’orgoglio per il percorso compiuto. Ora ripartiamo da qui, con più esperienza e più consapevolezza».
Il viaggio playoff si chiude. La storia del progetto Basket College Novara continua.
Basket College Novara – Co.Ga.L. Basket Savigliano 88-97
Parziali (26-23; 22-29; 22-23; 18-22)
Basket College Novara: Andretta 7 (0), Amendola 0 (0), Giustina 4 (0), Cucchi 7 (1), Zoppellaro 2 (0), Rinke 33 (5), Cristiano 0 (0), Hidalgo 25 (0), Agholor 0 (0), Spaccasassi 8 (2), Sassi 0 (0), Tonati 4 (0).
Co.Ga.L. Basket Savigliano: Romerio 20 (5), Bona 15 (1), Stefano Francesco 0 (0), Alogniku 8 (0), Abrate 20 (5), Isaia 4 (0), Inglese 6 (2), Giorsino 0 (0), Amateis 4 (0), Molinario 9 (0), Varallo 0 (0), Ioda 11 (0).