Il Basket College Novara saluta i playoff

La società desidera innanzitutto ringraziare i tifosi, le famiglie, gli atleti del settore giovanile, i dirigenti, i collaboratori e tutti coloro che hanno riempito e sostenuto il PalaSartorio, trasformando Gara 2 in una serata di autentica appartenenza cittadina.

Novara sapeva di avere davanti una montagna. Savigliano, seconda forza del campionato, si è confermata squadra profonda, esperta, fisica, capace di punire ogni errore e di tenere alta l’intensità per quaranta minuti. Il College, ancora privo di Mohamed “Momo” Fam, ha dovuto reinventare equilibri, rotazioni e presenza interna, ma ha saputo restare dentro la partita con personalità e orgoglio fino all’ultimo quarto.

L’avvio dei ragazzi di coach Stefano Boselli è stato travolgente: 12-2, poi 14-4, quindi 17-7 nei primi quattro minuti, con Savigliano costretta al time-out. Il primo periodo si è chiuso sul 26-23 per Novara, sospinta dall’energia del pubblico e da una grande intensità offensiva.

Nel secondo quarto Savigliano ha iniziato a mostrare tutta la propria qualità. Le triple di Filippo Romerio e Christian Abrate, entrambi poi a quota 20 punti finali, hanno pesato moltissimo nell’economia della gara. Gli ospiti hanno vinto il parziale 29-22, andando all’intervallo lungo avanti 52-48, ma con il College ancora pienamente vivo.

La terza frazione ha confermato il grande equilibrio della sfida. Novara è rimasta agganciata grazie a un monumentale Andreas Rinke, autore di una prestazione da leader assoluto: 33 punti, 5 triple, presenza tecnica ed emotiva nei momenti più delicati. Accanto a lui, grande prova anche di Shaquille Hidalgo, autore di 25 punti e costante riferimento offensivo per la squadra.

Savigliano ha però confermato di avere più armi e maggiore profondità. Oltre a Romerio e Abrate, sono arrivati punti pesanti da Wanderley Junio Bona con 15, Stefano Ioda con 11, Luca Molinario con 9 e Allen Alogniku con 8. La maggiore struttura degli ospiti si è vista soprattutto nella fase più dura della gara, quando ogni possesso ha iniziato a pesare doppio.

Alla sirena del terzo quarto il punteggio era ancora aperto: 75-70 per Savigliano. Il PalaSartorio ci credeva, la squadra anche. Nell’ultimo periodo, però, gli ospiti hanno trovato il guizzo decisivo: lucidità, rotazioni più ampie, percentuali importanti dall’arco e capacità di capitalizzare i possessi chiave. Il parziale conclusivo di 22-18 ha consegnato a Savigliano il successo e la qualificazione alle semifinali per la promozione in Serie B.

Per Basket College Novara resta il rammarico, inevitabile, ma soprattutto l’orgoglio. Questi playoff sono stati il premio a una stagione vera, sofferta, complicata, piena di ostacoli e infortuni, ma anche ricca di crescita, identità e appartenenza.

Tra le note positive della serata, oltre alle prove super di Rinke e Hidalgo, anche gli 8 punti di Francesco Spaccasassi, preziosi in uscita dalla panchina, i 7 di Riccardo Cucchi, i 7 di Gabriele Andretta, i 4 di Lorenzo Giustina e i 4 di Elia Tonati. In campo anche Matteo Zoppellaro, Matteo Sassi, quest’ultimo ancora stoico nonostante un lieve infortunio.

Onore a Savigliano, che ha dimostrato qualità, solidità e merita il passaggio del turno. Ma onore anche a Novara, che saluta la stagione davanti alla propria gente con una certezza: il percorso non finisce qui.

Il Presidente Andrea Delconte dichiara: «Usciamo dai playoff, ma lo facciamo con grande orgoglio. Savigliano ha meritato, è una squadra forte e strutturata, ma i nostri ragazzi hanno giocato una partita vera, coraggiosa, davanti a un pubblico bellissimo. Questa stagione ci ha portato ancora più entusiasmo, appartenenza e consapevolezza. Il College ha riportato Novara dentro una dimensione importante del basket cittadino e questo è un risultato che vogliamo condividere con tutta la città».

Coach Stefano Boselli commenta: «Abbiamo affrontato una squadra di altissimo livello e abbiamo provato a restare dentro la partita fino alla fine. I ragazzi hanno dato tutto, nonostante assenze pesanti e una stagione complessa. Il rammarico c’è, ma deve prevalere l’orgoglio per il percorso compiuto. Ora ripartiamo da qui, con più esperienza e più consapevolezza».

Il viaggio playoff si chiude. La storia del progetto Basket College Novara continua.

Basket College Novara – Co.Ga.L. Basket Savigliano 88-97

Parziali (26-23; 22-29; 22-23; 18-22)

Basket College Novara: Andretta 7 (0), Amendola 0 (0), Giustina 4 (0), Cucchi 7 (1), Zoppellaro 2 (0), Rinke 33 (5), Cristiano 0 (0), Hidalgo 25 (0), Agholor 0 (0), Spaccasassi 8 (2), Sassi 0 (0), Tonati 4 (0).

Co.Ga.L. Basket Savigliano: Romerio 20 (5), Bona 15 (1), Stefano Francesco 0 (0), Alogniku 8 (0), Abrate 20 (5), Isaia 4 (0), Inglese 6 (2), Giorsino 0 (0), Amateis 4 (0), Molinario 9 (0), Varallo 0 (0), Ioda 11 (0).