Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba
- Quarta giornata
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Alta Langa 9-8
Roero Isolamenti Canalese-Terre del Barolo Albese 1-9
Araldica Castagnole-Nocciole Marchisio Cortemilia 8-9
Gottasecca-Olivieri Opere Edili Duseu 9-6
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 4; Terre del Barolo Albese 3; Gottasecca, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 2; Alta Langa, Olivieri Opere Edili Duseu, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Sesta giornata
Centro Incontri Us Gallese-Alusic Merlese 9-3
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Prodeo Chiusavecchia 9-4
Amici del Castello-Benese 9-7
Virtus Langhe-Valle Bormida 9-3
Pieve di Teco-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-8
Officine Pesce Bubbio-Speb 4-9
Riposa: Castiati Neivese
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 5; Speb 4; Prodeo Chiusavecchia, Virtus Langhe, Centro Incontri Us Gallese, Alusic Merlese e Valle Bormida 3; Benese, Pieve di Teco e Amici del Castello 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0.
Serie C1 - Quarta giornata
Subalcuneo-San Biagio 4-9
Pro Paschese-Castiati Castagnole 9-0 forfait medico
Ricca-Gottasecca 4-9
Don Dagnino-Bormidese 9-6
Virtus Langhe-Duseu 9-5
Monticellese-Ceva 9-6
Classifica: Gottasecca 4; Pro Paschese, Monticellese e Castiati Castagnole 3; Ceva, Duseu, Ricca, San Biagio e Virtus Langhe 2; Don Dagnino 1; Bormidese e Subalcuneo 0.
Serie C2 Girone A - Posticipo seconda giornata
Abrigo Croma Ricca-Valle Bormida 9-1
Terza giornata
Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-8
Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-1
Valle Bormida-Taggese 3-9
Riposa: Pieve di Teco
Classifica: Global Sped Neivese 3; Pro Spigno 2; Augusto Manzo, Abrigo Croma Ricca, Valle Bormida e Taggese 1; Pieve di Teco 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Terza giornata di qualificazione
Valle Grana Caraglio-Peveragno 9-0
Riposa: Monastero Dronero
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Terza giornata di qualificazione
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Benese 9-7
Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo1.
Under 21 - Posticipo seconda giornata
Araldica Castagnole-Subalcuneo 6-9
Terza giornata
San Leonardo-Araldica Castagnole 9-4
Virtus Langhe A-Pro Paschese 5-9
Cortemilia-Bubbio 9-5
Albese-Virtus Langhe B 9-1
Subalcuneo-Merlese 9-5
Classifica: Albese, Bubbio, San Leonardo, Cortemilia, Subalcuneo e Pro Paschese 2; Merlese, Araldica Castagnole e Virtus Langhe A, 1; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Seconda giornata
Speb-Subalcuneo B 8-6
Don Dagnino-Amici del Castello 8-4
Pro Paschese A-Ricca 4-8
Riposa: San Leonardo
Classifica: Speb 2; Ricca, San Leonardo, Subalcuneo B e Don Dagnino 1; Pro Paschese A e Amici del Castello 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu - Seconda giornata di qualificazione
Bormidese-San Biagio 8-0
Riposa: Pro Paschese B
Classifica: Pro Paschese B e Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso - Seconda giornata di qualificazione
Ceva-Subalcuneo A 1-8
Riposa: Araldica Castagnole
Classifica: Subalcuneo A e Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Seconda giornata
Merlese B-Neivese A 2-7
Ricca-Alta Langa 7-0
Ceva-Pro Paschese B 0-7 forfait medico
Araldica Castagnole-Valle Bormida 1-7
Riposa: San Leonardo
Classifica: Pro Paschese B, Ricca, Neivese A 2; San Leonardo e Valle Bormida 1; Merlese B, Alta Langa, Araldica Castagnole e Ceva 0.
Esordienti Girone B - Seconda giornata
Neivese B-Cortemilia 3-7
Merlese A-Pro Paschese A 7-2
Amici del Castello-Neivese C 3-7
Albese B-Albese A 1-7
Riposa: Don Dagnino
Classifica: Albese A, Cortemilia e Neivese C 2; Don Dagnino e Merlese A 1; Neivese B, Albese B, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Seconda giornata
Don Dagnino-Gottasecca 7-1
Pro Paschese-Merlese 7-1
San Leonardo-Ricca 7-0
Duseu-Speb 0-7
Classifica: San Leonardo, Pro Paschese e Don Dagnino 2; Speb e Merlese 1; Ricca, Gottasecca e Duseu 0.
Pulcini Girone B
- Posticipo prima giornata
Augusto Manzo-Canalese 2-7
Seconda giornata
Monastero Dronero B-Ceva 7-0
Canalese-Monastero Dronero A 0-7
Cortemilia-Albese 1-7
San Biagio-Augusto Manzo rinviata a data da definire
Classifica: Albese e Monastero Dronero A 2; Monastero Dronero B, Ceva e Canalese 1; San Biagio, Augusto Manzo e Cortemilia 0.