Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba - Quarta giornata IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9 Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3 Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Alta Langa 9-8 Roero Isolamenti Canalese-Terre del Barolo Albese 1-9 Araldica Castagnole-Nocciole Marchisio Cortemilia 8-9 Gottasecca-Olivieri Opere Edili Duseu 9-6 Classifica : Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 4; Terre del Barolo Albese 3; Gottasecca, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 2; Alta Langa, Olivieri Opere Edili Duseu, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Araldica Castagnole 1. Serie B - Sesta giornata Centro Incontri Us Gallese-Alusic Merlese 9-3 Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Prodeo Chiusavecchia 9-4 Amici del Castello-Benese 9-7 Virtus Langhe-Valle Bormida 9-3 Pieve di Teco-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-8 Officine Pesce Bubbio-Speb 4-9 Riposa : Castiati Neivese Classifica : Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 5; Speb 4; Prodeo Chiusavecchia, Virtus Langhe, Centro Incontri Us Gallese, Alusic Merlese e Valle Bormida 3; Benese, Pieve di Teco e Amici del Castello 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0. Serie C1 - Quarta giornata Subalcuneo-San Biagio 4-9 Pro Paschese-Castiati Castagnole 9-0 forfait medico Ricca-Gottasecca 4-9 Don Dagnino-Bormidese 9-6 Virtus Langhe-Duseu 9-5 Monticellese-Ceva 9-6 Classifica : Gottasecca 4; Pro Paschese, Monticellese e Castiati Castagnole 3; Ceva, Duseu, Ricca, San Biagio e Virtus Langhe 2; Don Dagnino 1; Bormidese e Subalcuneo 0. Serie C2 Girone A - Posticipo seconda giornata Abrigo Croma Ricca-Valle Bormida 9-1 Terza giornata Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-8 Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-1 Valle Bormida-Taggese 3-9 Riposa : Pieve di Teco Classifica : Global Sped Neivese 3; Pro Spigno 2; Augusto Manzo, Abrigo Croma Ricca, Valle Bormida e Taggese 1; Pieve di Teco 0. Coppa Italia Serie C2 Girone Blu - Terza giornata di qualificazione Valle Grana Caraglio-Peveragno 9-0 Riposa : Monastero Dronero Classifica : Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.

Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso - Terza giornata di qualificazione

Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Benese 9-7

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo

Classifica : Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo1.



Under 21 - Posticipo seconda giornata

Araldica Castagnole-Subalcuneo 6-9

Terza giornata

San Leonardo-Araldica Castagnole 9-4

Virtus Langhe A-Pro Paschese 5-9

Cortemilia-Bubbio 9-5

Albese-Virtus Langhe B 9-1

Subalcuneo-Merlese 9-5

Classifica : Albese, Bubbio, San Leonardo, Cortemilia, Subalcuneo e Pro Paschese 2; Merlese, Araldica Castagnole e Virtus Langhe A, 1; Virtus Langhe B 0.



Allievi Girone A - Seconda giornata

Speb-Subalcuneo B 8-6

Don Dagnino-Amici del Castello 8-4

Pro Paschese A-Ricca 4-8

Riposa: San Leonardo

Classifica : Speb 2; Ricca, San Leonardo, Subalcuneo B e Don Dagnino 1; Pro Paschese A e Amici del Castello 0.



Coppa Italia Allievi Girone Blu - Seconda giornata di qualificazione

Bormidese-San Biagio 8-0

Riposa: Pro Paschese B

Classifica: Pro Paschese B e Bormidese 1; San Biagio 0.

Coppa Italia Allievi Girone Rosso - Seconda giornata di qualificazione

Ceva-Subalcuneo A 1-8

Riposa: Araldica Castagnole

Classifica : Subalcuneo A e Ceva 1; Araldica Castagnole 0.



Esordienti Girone A - Seconda giornata

Merlese B-Neivese A 2-7

Ricca-Alta Langa 7-0

Ceva-Pro Paschese B 0-7 forfait medico

Araldica Castagnole-Valle Bormida 1-7

Riposa: San Leonardo

Classifica : Pro Paschese B, Ricca, Neivese A 2; San Leonardo e Valle Bormida 1; Merlese B, Alta Langa, Araldica Castagnole e Ceva 0.

Esordienti Girone B - Seconda giornata

Neivese B-Cortemilia 3-7

Merlese A-Pro Paschese A 7-2

Amici del Castello-Neivese C 3-7

Albese B-Albese A 1-7

Riposa: Don Dagnino

Classifica : Albese A, Cortemilia e Neivese C 2; Don Dagnino e Merlese A 1; Neivese B, Albese B, Pro Paschese A e Amici del Castello 0.



Pulcini Girone A - Seconda giornata

Don Dagnino-Gottasecca 7-1

Pro Paschese-Merlese 7-1

San Leonardo-Ricca 7-0

Duseu-Speb 0-7

Classifica : San Leonardo, Pro Paschese e Don Dagnino 2; Speb e Merlese 1; Ricca, Gottasecca e Duseu 0.