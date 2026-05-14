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Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Anett Nemeth rinnova con le biancoblù

L’opposto ungherese, top scorer dell’ultima stagione, vestirà la casacca di Chieri per un altro anno
2 min
Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Anett Nemeth rinnova con le biancoblù

Nel 2026/2027 la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 potrò ancora contare sulla sua top scorer dell’ultima stagione: Anett Nemeth. L’opposto ungherese, autrice nell’ultima regular season della Serie A1 Tigotà di 465 punti (meglio di lei soltanto Egonu e Antropova), vestirà il biancoblù per almeno un altro anno. Con lei le conferme salgono a quattro.

Anett, anche per te la prima domanda riguarda le ragioni che ti hanno convinta a proseguire a Chieri.
«Mi trovo davvero bene in questo club e penso che in questo momento sia per me il posto migliore per giocare ad alto livello e continuare a migliorare. Il club è serio e ben organizzato, ma allo stesso tempo ti fa sentire parte di una famiglia. Sono anche entusiasta di continuare a giocare con alcune delle ragazze, perché ci siamo trovate molto bene sia in campo che fuori».

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?
«Penso che possiamo avere un’ottima squadra anche nella prossima stagione e che possiamo continuare a puntare in alto e lottare con le migliori. Spero anche di fare un ulteriore passo avanti a livello personale. Sono molto emozionata e curiosa di vedere fin dove potremo arrivare come squadra e spero si crei un altro gruppo fantastico».

I tuoi programmi per l’estate?
«Trascorrerò la maggior parte dell’estate con la nazionale, giocando l’European League e il campionato europeo. Quando avrò una piccola pausa spero di andare in vacanza e trascorrere un po’ di tempo con gli amici e la mia famiglia, ma non ho ancora organizzato nulla».

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