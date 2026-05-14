Il Derthona presenta le nuove divise Playoff Edition

Con la conclusione della Regular Season del campionato e l'inizio dei Playoff LBA Serie A Unipol 2025-26 , la Bertram Derthona Tortona s vela la propria pelle per questa postseason, che prenderà il via domenica 17 maggio alle ore 20:00 in trasferta con l' Umana Reyer Venezia . I bianconeri, infatti, presentano le nuove divise Playoff Edition in collaborazione con lo sponsor tecnico Erreà, storico partner del Derthona Basket. Due divise da gioco immortalate indosso a Dominik Olejniczak, Prentiss Hubb ed Ezra Manjon, presentate nei campi outdoor della Cittadella dello Sport di Tortona.

Le nuove divise del Derthona, rispettivamente color crema e nera, vantano la presenza della sigla "DB" sulla stragrande maggioranza dell'uniforme, raffigurata in tonalità arcobaleno. La grafica della divisa, infatti, riprende il logo della nuova collezione DB Erreà Republic. Si tratta di un nuovo kit esclusivamente ideato per la postseason 2025-26 dei Leoni, che durante la stagione avevano già sfoggiato divise differenti da quelle utilizzate durante la Regular Season di LBA.

In primis, il Derthona aveva presentato al pubblico una divisa speciale per il 70esimo anniversario del club, celebrato con la vittoria casalinga con la Guerri Napoli del 2 novembre scorso. Inoltre, alla vigilia della Frecciarossa Final Eight 2026 era stato svelato il "Nova Lights" kit, divisa della stagione 2026-27. Anche in questo caso, come avvenuto per la divisa utilizzata nella cavalcata di Torino, i colori sono ispirati dai led esterni della Nova Arena, casa dei Leoni dall'inizio della stagione.