BEA concede il bis! Vado domata in Gara 2

LA GARA

L’approccio dei Leopardi è dei migliori. Sull’onda dell’entusiasmo della vittoria in Gara 1 e spinti dal calore del proprio pubblico, i ragazzi di coach Conti trovano subito un’ottima fluidità offensiva. Le alte percentuali al tiro e la palla che si muove rapida sul perimetro permettono a Chieri di prendere saldamente il comando delle operazioni, punendo la difesa vadese e chiudendo la prima frazione con un rassicurante vantaggio. Nel secondo quarto la trama non cambia: Vado prova ad alzare il livello dello scontro fisico per rientrare, ma BEA amministra il ritmo con grande maturità. Tutti gli effettivi chiamati in causa dalla panchina rispondono presente, garantendo energia e continuità di rendimento. Il divario si dilata fino a toccare la doppia cifra, mandando le squadre negli spogliatoi per il riposo lungo sul 44-33 a favore dei padroni di casa.

Il rientro dagli spogliatoi, però, segna il momento più complesso della serata per i Leopardi. La compagine ligure, con le spalle al muro, produce il suo massimo sforzo agonistico. Alzando vertiginosamente la pressione a tutto campo e trovando canestri pesanti dalla lunga distanza, Vado punisce il calo di tensione dei padroni di casa. Il rassicurante vantaggio costruito nel primo tempo si assottiglia progressivamente, rimettendo totalmente in discussione l’esito del match alla terza sirena e preannunciando un ultimo quarto di fuoco. Gli ultimi dieci minuti sono una prova di nervi. Vado si fa sempre più minacciosa, arrivando a un passo dall’aggancio. Proprio nel momento di massima difficoltà, con l’inerzia apparentemente passata nelle mani degli ospiti, emerge però tutta la lucidità e la compattezza di BEA. I chieresi non si disuniscono, eseguono con freddezza gli schemi chiamati dalla panchina e trovano le giocate fondamentali per ricacciare indietro gli avversari. La solidità nei possessi che scottano blinda il risultato sul definitivo 79-74, regalando ai Leopardi il punto del 2-0.

IL COMMENTO

«Parto dal palazzetto che va menzionato, perché è stato pieno di ragazzi e famiglie che ci hanno spinto – commenta coach Marco Manzini – Adesso andiamo a Vado per provare a chiuderla. Oggi è stata un’altra partita tosta, dove siamo andati sopra di tanto e ci siamo fatti riavvicinare. Nei momenti difficili siamo stati più bravi noi, e questo lascia delle buone sensazioni. Speriamo di portarci questa prestazione al tiro anche a Vado: siamo stati molto bravi nell’eseguire quello che è stato preparato, serve soltanto più costanza nel terzo periodo, che magari ci è mancata oggi».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi avranno ora a disposizione il primo match point per conquistare la salvezza e chiudere la serie. La squadra si sposterà in trasferta in Liguria per Gara 3: l’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle ore 21:00 sul parquet del Pallone Geodetico di Vado Ligure.

BEA CHIERI-PALLACANESTRO VADO 79-74

Parziali (24-15, 44-33, 63-55)

BEA: Tagliano 20, Viggiano 15, Drame 13, Possekel 9, De Santis 8, Giacomelli 7, Ruà 6, Gatti 3, Dioum, Picco NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Calò, Add. Arbitri Monteleone

VADO: Buttafuoco 15, Bontempi 14, Berta 12, Patrone 8, Arena 8, Traoré 7, Tridondani D. 2, Tridondani L., Borro NE, Cerminara NE, Mbeledogu NE. All. Saltarelli, Ass. Dagliano, Acc. Squadrotti