Dodecarun, settima tappa a Trino Vercellese

Primo appuntamento infrasettimanale per l’edizione 2026 del circuito Dodecarun : la quinta edizione dei “5000 di Trino” andrà in scena nella serata di venerdì 15 maggio , con partenza alle 20 davanti al Municipio della cittadina. Il percorso è quello collaudato: un anello di 2,5 chilometri da ripetere due volte, su distanza certificata Fidal. Un tracciato veloce che in passato ha visto molti atleti scendere sotto la barriera dei 15 minuti. I record della gara risalgono entrambi al 2025, quando il valsesiano del Casone Noceto Francesco Carrera (futuro vincitore del Dodecarun) chiuse in 14’39” e la torinese Silvia Zampaglione (Sisport) fermò i cronometri sul 17’12”.

Lo scorso anno al via si presentarono 180 atleti. «Un ottimo risultato, raggiunto grazie alla collaborazione con Dodecarun – commenta Vanni Mussio, vicepresidente della Podistica Trinese e responsabile organizzativo della manifestazione – Quest’anno contiamo di migliorarci». Impresa ampiamente alla portata, considerati i 176 pre-iscritti cui si aggiungeranno le adesioni last minute del giorno di gara. Quest’anno, inoltre, i “5000 di Trino” valgono anche come prima prova del Circuito dei borghi e delle vie d’acqua, che si completerà con la Palazzolo-Trino del 6 settembre e con la Mezza Maratona del 15 novembre.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Queste le classifiche del circuito prima della settima prova.

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 301 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 255; 3. Laratore (Roata Chiusani) 192; 4. Bono (Podistica Robbiese) 172; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 160; 6. Roselli (Atl. Novese) 135; 7. Martinotti (Run of Made) 117; 8. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 9. Chiesa Bio Correndo Avis) 106; 10. Demetri (Atl. Alessandria) 99; 11. Picollo (Maratoneti Genovesi) 98, 12. Ruggiero (Mezzaluna) 90; 13. Magagna (Atl. Alessandria) 88; 14. Castellino (Roata Chiusani) 82; 15. Mandrino (Atl. Alessandria) 80; 16. Zottarelli (Atl. Alessandria) 79; 17. Galati (Atl. Novese) 78; 18. Arseniato (Bio Correndo Avis) 76; 19. Rismondo (Atl. Novese) 74; 19. Casula (Brancaleone Asti), Agoglia (Serravallese) e Barbieri (Serravallese) 71.

Donne. 1. Giulia Cavalieri (Sisport) 243 punti; 2. Chiabrera (Brancaleone AT) 216; 3. Mocci (Bio Correndo Avis) 186; 4. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 5. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 176; 7. Laino (Brancaleone Asti) 168; 8. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 155; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 134; 10. Marchisa (Atl. Alessandria) 131; 11. Ferro (Brancaleone Asti) 108; 12. Salzani (Atl. Novese) 106; 13. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo), Sulis (Brancaleone Asti) e Giusto (Atl. Pinerolo) 97; 16. Bonafè (Atl. Alessandria) 94; 17. Ghisalberti (Valle Brembana) e Gandolfi (Pro Sesto) 85; 19. Gioia (Giannonerunning) 82; 20. Di Toma (Atl. Gavirate) 80.