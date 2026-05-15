Volley Parella Torino: la Under 15 Maschile è Campione Regionale!

Si è conclusa con la vittoria del titolo regionale di categoria, la lunga cavalcata della Under 15 maschile Volley Parella Torino! Una cavalcata iniziata a settembre con gli allenamenti di inizio stagione, proseguita con la partecipazione al Torneo di Sanremo e del Moma Winter Cup, con la vittoria del titolo interterritoriale e sfociata con un'ottima prestazione nella Final Four Regionale di categoria che si è svolta domenica 10 Maggio 2026 nel Monregalese.

Vittoria che ha permesso ai ragazzi di coach Mesturini di qualificarsi per le Finali Nazionali Giovanili che si terranno a Santa Maria di Leuca dal 25 al 31 Maggio 2026 e che speriamo vedranno il Volley Parella Torino ancora protagonisti.

Alcuni numeri di questa stagione che servono a sottolineare la sua straordinarietà: 17 partite giocate con 17 vittorie e nessuna sconfitta, 51 set vinti e nessuno perso compresa la Final Four Regionale, un percorso netto quasi mai in discussione frutto del ottimo lavoro fatto da tutti i ragazzi in palestra sotto l’attenta guida del coach e degli assistenti Sangiorgio e Salvaggio!

La semifinale contro Bcc Volley Olimpia Aosta è stata il remake della finale interprovinciale: a differenza della partita di Marzo il risultato non è stato quasi mai in discussione e, con un netto 3-0 in poco più di un’ora di gioco, i #VptBoyz si sono aggiudicati l’accesso alla Finale!

Medesimo risultato nella Finale Regionale contro Lab Travel Mercatò Cuneo: 3 set giocati in maniera quasi perfetta contro un avversario sicuramente più agguerrito hanno permesso al VPT di alzare il trofeo e festeggiare la qualificazione alla fase finale delle Finali Nazionali Giovanili.

Ad impreziosire ulteriormente la giornata il premio di MVP del centrale Matteo Martini: complimenti a lui e a tutta la squadra che gli ha permesso di ottenere questo riconoscimento!

«È stata, fino ad adesso, un’annata molto positiva sia per quanto riguarda il risultato sportivo che la crescita individuale degli atleti che del gruppo. Adesso abbiamo la possibilità di vivere l’esperienza delle Finali Nazionali Giovanili, un traguardo importante per i ragazzi che potranno vivere 4 giorni di pallavolo con le migliori formazioni del panorama nazionale. Sono molto contento di questo titolo dopo i secondi posti nelle altre categorie: è un ulteriore prova della bontà del lavoro che stiamo facendo a livello giovanile e un importante spinta per quanto dobbiamo fare nel prossimo futuro!».

SEMIFINALE E FINALE REGIONALE UNDER 15 MASCHILE

VOLLEY PARELLA TORINO – BCC VOLLEY OLIMPIA AOSTA 3-0 (25/15 25/11 25/17)

VOLLEY PARELLA TORINO – LAB TRAVEL MERCATO’ CUNEO 3-0 (25/16 25/20 25/15)