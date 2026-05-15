Ad Alba arriva il grande "Torneo 3x3 Estathè Street Basket"

Si avvicina l’evento sportivo più divertente e coinvolgente di Alba: il Torneo 3x3 Streetbasketball ! Si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno nel centro storico di Alba ed aperto a TUTTI! Chiunque e di qualsiasi età potrà infatti iscriversi e partecipare con i propri amici!

Le categorie saranno le seguenti:

Mini basket (maschile e femminile)

Esordienti (maschili e femminili)

U13 (maschili e femminili)

U14 (maschili e femminili)

U16 (maschili e femminili)

U18 (maschili e femminili)

Senior amatori (maschili e femminili)

L’evento sarà arricchito da momenti di musica, intrattenimento e spettacolo. Tra le squadre coinvolte ci saranno anche gli amici di Sportabili e poi c’è in serbo una sopresa per gli amici del Baskin, il nuovo gioco inclusivo aarrivato ad Alba proprio quest’anno. Si giocherà ovviamente tantissimo su 5 campi, record di strutture! Due saranno in Piazza Duomo, con tanto di tribuna sul camppo centrale, e 3 nel Cortile della Maddalena.

ISCRIZIONI

Per iscriversi è sufficiente versare la quota e inviare il modulo compilato su whatsapp (entro il 24 maggio), tutti i dettagli sono sul sito dell’Olimpo Basket a questo link.

PROGRAMMA

Ogni categoria giocherà in momenti diversi sui 4 campi del centro storico di Alba, con il campo centrale che sarà in Piazza Duomo (Piazza Risorgimento). Ecco il programma!

SABATO 30 maggio: 10,00-17,00 – ESO – U13 – U14

DOMENICA 31 maggio: 10,00-19,00 – U16 – U18

LUNEDI’ 1 giugno: 10,00-17,00 – SENIOR AMATORI – MINIBASKET

Gli orari sono indicativi, verranno comunicati ufficialmente il 25 maggio a iscrizioni chiuse.