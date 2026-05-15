Basket College Novara: "Road to the Future" diventa realtà

Basket College Novara rilancia e consolida il proprio progetto tecnico e formativo “Road to the Future – Road to Playoff” , il percorso dedicato alla crescita dei giovani talenti del territorio, pensato per accompagnare ragazze e ragazzi dai primi palleggi fino alle soglie della Prima Squadra. La stagione appena conclusa ha rappresentato una conferma concreta della bontà del lavoro svolto: la giovanissima Serie C del Basket College Novara ha raggiunto uno storico accesso ai playoff, ma soprattutto ha saputo diventare, nel corso dell’anno, il punto più alto di una filiera tecnica che parte dal settore giovanile e arriva fino al campionato senior.

Non solo slogan, dunque. Road to the Future è diventato campo, allenamento, convocazioni, minuti, esperienza, responsabilità. È diventato la possibilità, per diversi ragazzi del settore giovanile, di allenarsi insieme alla Prima Squadra, debuttare in campo, respirare il livello senior, vivere la quotidianità di un campionato vero e confrontarsi con ritmi, intensità e metodo di lavoro superiori.

Il dato racconta molto più di tante parole: nella rosa dei titolari della Serie C composta da 16 giocatori, ben 12 sono sotto i 21 anni e, tra questi dodici 6 sono ancora sotto i 18 anni. Una scelta tecnica e societaria precisa, coraggiosa, coerente con l’identità del College: competere, sì, ma continuando a formare, responsabilizzare e valorizzare i giovani.

Nella foto celebrativa della stagione, accanto ai protagonisti della Serie C ci sono quindi anche gli Under che hanno avuto l’occasione di inserirsi nel percorso della Prima Squadra. È un’immagine che restituisce il senso più vero del progetto novarese: il futuro non viene soltanto annunciato, viene costruito ogni giorno con il lavoro in palestra.

Il percorso è stato guidato dallo staff tecnico composto da Coach Stefano Boselli, Head Coach della Prima Squadra e Responsabile del Settore Giovanile, da Mattia Pomella, assistant coach e figura centrale nel raccordo dei Gruppi, e da Federico Zocca, preparatore atletico, chiamato a curare crescita fisica, prevenzione e sviluppo delle qualità motorie dei ragazzi.

L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente serio, esigente e formativo, nel quale i giovani atleti possano crescere tecnicamente, fisicamente e mentalmente, imparando a vivere il basket non soltanto come competizione, ma come percorso educativo fatto di responsabilità, disciplina, spirito di squadra e appartenenza.

“Road to the Future” nasce proprio da questa visione: offrire ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni un percorso di alto livello, con allenamenti tecnici, attenzione alla crescita individuale, inserimento progressivo nei gruppi agonistici e possibilità, per i profili più pronti, di avvicinarsi alla Prima Squadra.

Così la serata playoff è diventata anche l’occasione per omaggiare Gabriel Pozzato, classe 2005, appena rientrato dal campionato NCAA e con la sua presenza diventato testimonial d’eccezione. La sua storia rappresenta un esempio concreto da proporre ai giovani novaresi: Gabriel è partito proprio dal minibasket di Basket College Novara, prima di approdare ai campionati giovanili di eccellenza con College Basketball Borgomanero e proseguire poi il proprio percorso cestistico oltre oceano.

Una testimonianza forte, capace di parlare direttamente ai ragazzi: il talento va coltivato, accompagnato, protetto e fatto crescere dentro un percorso serio e strutturato. Ogni bambino che oggi entra in palestra con il pallone in mano può trovare nello sport non solo un gioco, ma una strada, una disciplina, una possibilità.

Il Presidente Andrea Delconte sottolinea così il significato del progetto: «La foto della nostra Serie C racconta perfettamente cosa vogliamo essere e cosa siamo diventati. Il Basket College Novara non è soltanto una società sportiva : è un progetto che parte a favore dei bambini e dei ragazzi dal territorio, dalla formazione. In una rosa di 16 giocatori di Serie C avere 12 ragazzi sotto i 21 anni, di cui 6 ancora sotto i 18, significa fare una scelta precisa. Significa credere davvero nei giovani, non soltanto parlarne».

Delconte aggiunge: «Il playoff è stato un traguardo storico, ma la soddisfazione più grande è sapere che quel risultato è arrivato dentro un percorso coerente. I nostri Under hanno potuto allenarsi, crescere, confrontarsi con la Serie C, capire cosa significa stare dentro un campionato nazionale senior. È questa l’essenza del progetto ROAD TO THE FUTURE : costruire giocatori e persone, dai primi palleggi fino alla Prima Squadra».

Il Presidente ricorda poi il valore simbolico della presenza di Gabriel Pozzato: «Avere con noi Gabriel Pozzato durante la serata playoff è stato molto bello e molto importante. Gabriel è un ragazzo partito dal nostro minibasket, cresciuto poi nei campionati giovanili di eccellenza a Borgomanero e arrivato fino all’esperienza NCAA negli USA e speriamo possa trovare ancora le migliori soddisfazioni. È un esempio positivo per tutti i nostri giovani: dimostra che i percorsi seri, quando incontrano talento, lavoro e determinazione, possono aprire strade importanti».

Basket College Novara guarda quindi alla nuova stagione con rinnovata ambizione. Dopo il traguardo playoff, il progetto riparte con ancora più entusiasmo, con l’obiettivo di allargare la base, valorizzare i giovani più motivati e continuare a reclutare i migliori prospetti del territorio, costruendo una filiera tecnica riconoscibile, seria e radicata nella città.

Road to the Future. Road to Playoff.

Non è soltanto il claim di una maglietta celebrativa.

È la sintesi di una stagione, di un metodo e di una visione.

Il futuro del College è già iniziato.

E passa dai giovani.