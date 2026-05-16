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Stella Nervini prosegue il suo percorso con la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

Chieri conferma Stella Nervini anche per la stagione 2026/2027, segnando la sua terza annata consecutiva in biancoblù
2 min
Stella Nervini prosegue il suo percorso con la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

La quinta conferma della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 per il 2026/2027 è Stella Nervini. Punto fermo nello scacchiere di Nicola Negro nella passata stagione e primo tassello del nuovo reparto schiacciatrici/ricevitrici, Stella darà il suo apporto anche nella nuova annata sportiva, la sua terza complessiva in biancoblù.

Stella, cosa ti ha lasciato la scorsa stagione?
«La passata stagione è stata incredibile: abbiamo tenuto testa alle big realizzando il record di punti per Chieri e sfiorato il sogno di vincere la Coppa Cev. L’anno prossimo proveremo a fare un altro passetto in avanti».
Che obiettivi ti dai per la tua terza stagione con Chieri?
«L’obiettivo è continuare a lavorare sui livelli della passata stagione e chiaramente cercare di fare meglio. Entrare nella final four e fare bene in Europa sono sicuramente obiettivi. Le aspettative sono alte come sempre, la squadra cambierà ma non ho dubbi che sapremo trovare le giuste intese per lavorare al meglio».
Prima di ricominciare con Chieri ti aspetta però un’altra estate con la nazionale.
«L’estate è sicuramente bella ricca anche quest’anno: abbiamo tre tappe di VNL in giro per il mondo e il campionato europeo. Ci stiamo allenando già da qualche settimana, il gruppo è giovane e stiamo lavorando molto bene. L’emozione di indossare di nuovo questa maglia è tanta come sempre, non vedo l’ora di iniziare, sono molto curiosa di vedere cosa riusciremo a combinare».

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