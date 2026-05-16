Iniziano i Playoff LBA per il Derthona: "Con Venezia sarà una serie intrigante"

Dopo la conclusione della Regular Season con due vittorie consecutive contro Germani Brescia e Umana Reyer Venezia, arriva la postseason per la Bertram Derthona Tortona, i cui Playoff di LBA Serie A Unipol inizieranno proprio contro gli orogranata allenati da Neven Spahija.

Gara 1 dei Quarti di Finale, in programma domenica 17 maggio alle 20:00, sarà visibile in diretta su LBATV e su Sky Sport Basket. Gara 2, invece, avverrà martedì 19 maggio alle 20:30. Dopo le due sfide al Taliercio, si tornerà in Nova Arena per Gara 3, prevista per domenica 22 maggio alle 20:45. QUI tutte le info sui biglietti per la prima gara casalinga della postseason dei Leoni.

Come arrivano le due squadre?

L'ultimo turno di Regular Season ha visto proprio Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona combattere fino all'ultimo minuto al Palasport Taliercio. Hanno avuto la meglio i bianconeri, vittoriosi in trasferta per 78-75, trainati dai 20 punti di Christian Vital, nominato nel Dream Team della stagione in LBA, e dai 12 punti e 9 rimbalzi di Dominik Olejniczak.

I precedenti stagionali con l’Umana Reyer Venezia

Le due squadre si sono sfidate già tre volte nel corso della stagione 2025-26, due volte in campionato (98-90 per gli orogranata nel Round 9 e 78-75 nell'ultima giornata per i bianconeri) e una alla Frecciarossa Final Eight 2026, dove il Derthona aveva prevalso 95-87 ai Quarti di Finale.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti, terzo nelle votazioni per il Coach of the Year in LBA. «Le tre partite giocate con Venezia sono state per certi versi simili. Per quanto ci riguarda, sono state molto complicate dal punto di vista della fisicità», dice Andrea Vicenzutto.

«Pareggiare in tutti i ruoli la stazza e l'impatto atletico dei giocatori della Reyer non è mai stato facile, in nessuna delle tre occasioni. Quando siamo riusciti a farlo, sia in attacco che in difesa, la partita ha preso pieghe favorevoli nei nostri confronti," dice l'assistente allenatore bianconero. "Lo spunto è sempre stato quello: impattare il livello di fisicità che Venezia è in grado di mettere in campo, cercare di andare sopra per poter portare la partita nei binari a noi più congeniali», continua.

«Mi aspetto una serie che sarà molto intrigante, sia da guardare che da giocare in campo. Entrambe le squadre hanno un elevato tasso tecnico da mettere in mostra e molti modi per prendere vantaggi per provare a segnare un canestro. Questo renderà la serie spettacolare agli occhi dei nostri tifosi.»

«Sarà chiave, lungo le varie partite, limitare i loro contropiedi e secondi possessi che abbiamo sofferto anche nell'ultima partita a Venezia; in attacco, come detto, dovremo combattere la loro fisicità difensiva data dai grandi atleti della Reyer. L'esecuzione dei dettagli diventerà chiave per noi», conclude.