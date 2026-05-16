GRANTORINO torna a Pescara per chiudere il discorso salvezza

Si deciderà al Palaelettra la serie (1-1) tra GRANTORINO e Amatori Pescara nel primo turno di playout della Serie B Interregionale. La sfida di domenica 17 maggio, valevole come Gara 3, decreterà chi tra le due squadre resterà nella categoria e chi, invece, dovrà passare dall'ultimo turno di playout per conquistare la salvezza.

GRANTORINO arriva a questa sfida con buone credenziali: scottati in Gara 1 dalla sconfitta all'overtime, tra le mura di casa i gialloblù si sono subito ritrovati con una prestazione magistrale. La netta vittoria in Gara 2, dove è stato determinante il 43% da tre punti (12/28), ha riportato la serie in parità e ha dato tanta fiducia alla squadra di coach Comazzi. GRANTORINO andrà quindi a Pescara con la volontà di espugnare il Palaelettra e assicurarsi un'altra stagione nella categoria.

Dopo la prestazione incolore di Gara 2, in casa Amatori Pescara c'è tanta voglia di rivalsa. Nonostante l'assenza di Morgini, gli abruzzesi potranno contare sul fattore campo che in Gara 1 fece la differenza. In quell'occasione, inoltre, i ragazzi di coach Di Iorio dimostrarono di potersi esprimere con solidità soprattutto nella seconda metà di partita. Sarà il rientro dalla pausa lunga a esprimere il verdetto su questa sfida?

La risposta arriverà domenica 17 maggio, quando le squadre scenderanno in campo al Palaelettra di Pescara con palla a due alle 19:00. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Flocco Niccolò (primo arbitro) e Galieri Davide (secondo arbitro). Al momento non è prevista una diretta streaming.