È tempo di play-off! La Reale Mutua Torino'81 Iren sfida l'Ischia per gara 1

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Siamo finalmente giunti al punto della stagione che attendiamo dal primo settembre, abbiamo lavorato questi nove mesi per questo appuntamento, conquistato meritatamente dai ragazzi in acqua. Abbiamo studiato l’Ischia, che ha disputato un campionato da protagonista nel girone Sud. Cercheremo di esprimere il nostro massimo potenziale, senza farci tradire dall’emozione, giochiamo in trasferta su un campo complicato, farsi battere sarebbe scusabile, ma farsi sorprendere sarebbe imperdonabile!».

La partita si disputerà sabato 16 maggio alle ore 20.45 presso la piscina "F. Scandone" di Napoli. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Waterpolo Style".

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