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È tempo di play-off! La Reale Mutua Torino'81 Iren sfida l'Ischia per gara 1

I gialloblù debuttano nei playoff promozione di Serie A2 affrontando in trasferta Ischia nella semifinale d’andata dopo il terzo posto in regular season
4 min
È tempo di play-off! La Reale Mutua Torino'81 Iren sfida l'Ischia per gara 1

Al via i play-off promozione di Serie A2 maschile dove le quattro squadre migliori dei due gironi si affronteranno per conquistare l'ambita promozione nella massima serie. Quest’oggi la Reale Mutua Torino '81 Iren inizierà il suo percorso affrontando in trasferta l'Ischia per la gara di andata delle semifinali. I gialloblù arrivano dal terzo posto conquistato in regular season, mentre i campani si sono posizionati secondi soltanto a un punto di distanza dalla capolista Lazio Nuoto.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Siamo finalmente giunti al punto della stagione che attendiamo dal primo settembre, abbiamo lavorato questi nove mesi per questo appuntamento, conquistato meritatamente dai ragazzi in acqua. Abbiamo studiato l’Ischia, che ha disputato un campionato da protagonista nel girone Sud. Cercheremo di esprimere il nostro massimo potenziale, senza farci tradire dall’emozione, giochiamo in trasferta su un campo complicato, farsi battere sarebbe scusabile, ma farsi sorprendere sarebbe imperdonabile!».

La partita si disputerà sabato 16 maggio alle ore 20.45 presso la piscina "F. Scandone" di Napoli. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Waterpolo Style".

SEMIFINALI PLAY-OFF PROMOZIONE - GARA 1:

Futurenergy R.N. Sori - Lemon Sistemi Waterpolo Palermo
Chiavari Nuoto - Nuoto Catania
S.S. Lazio Nuoto - AGN Energia Bogliasco 1951
Ischia Marine Club - Reale Mutua Torino '81 Iren

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