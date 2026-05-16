Allianz Derthona U17 Eccellenza al via delle Finali Nazionali di Agropoli: lunedì l’esordio nella spedizione tricolore

L’Under 17 Eccellenza del club bianconero nella serata di domenica 17 maggio prenderà parte alla cerimonia d’apertura delle Finali Nazionali di categoria, in programma presso il Palasport Andrea di Concilio di Agropoli.

Per il settore giovanile del Derthona Basket è il terzo anno consecutivo che porta due squadre alle Finali Nazionali (U17 e U19). Per l’U17 Eccellenza si tratta della quarta partecipazione nelle ultime cinque edizioni.

I giovani Leoni sono stati inseriti nel Girone A insieme a EA7 Emporio Armani Milano, Victoria Libertas Pesaro e Vis Ferrara. Il debutto è previsto per lunedì 18 maggio alle ore 14 proprio contro Ferrara.

Le successive due sfide del girone, in programma martedì 19 e mercoledì 20 maggio, verranno calendarizzate in base all’esito della prima partita.

Il capo allenatore dell’U17 Eccellenza, Davide Roncari presenta la spedizione bianconera: «Siamo pronti a iniziare questa bellissima avventura, frutto di un anno di grande crescita” afferma il coach “Sappiamo cosa ci aspetta, ma non vediamo l’ora di confrontarci con le migliori squadre d’Italia: il livello sarà altissimo e vogliamo metterci alla prova contro chiunque. Affronteremo questa sfida con grande entusiasmo e con la consapevolezza che, giocando uniti e con spirito di sacrificio, potremo far divertire e divertirci. Testa libera e cuore grande per cercare di arrivare il più lontano possibile.»

FORMULA Al termine delle tre giornate della fase a gironi, solo la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale, in programma venerdì 22 maggio.

La seconda e la terza del girone, invece, dovranno affrontare gli spareggi giovedì 21 maggio, incrociando la seconda e la terza del Girone B, composto da Roseto Basket Academy, Stamura Ancona, Dolomiti Energia Trento e Pordenone.

Le semifinali si giocheranno sabato 23 maggio, mentre domenica 24 sarà la giornata dedicata alle finali per il podio, con quella per il titolo di Campione d’Italia 2025/26 in programma alle ore 18:30.

Tutte le partite si disputeranno ad Agropoli, tra il Palasport Andrea di Concilio e il Pala Cilento.

MEDIA Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Twitch e Youtube di Italbasket. Statistiche e play by play gratis sull’App FIP Stats.

GIRONI FINALI NAZIONALI

Girone A

Vis 2008 Ferrara

Allianz Derthona

US Victoria Libertas Pesaro

EA7 Emporio Armani MI

Girone B

Roseto Basket Academy

CAB Stamura Ancona

Dolomiti Trento

Basket Pordenone

Girone C

Unibasket Lanciano

Orange1 Bassano

Grantorino Draft

Valtur Brindisi

Girone D

Pallacanestro Cantù

Novipiù Campus Piemonte

Virtus Bologna

Basket Jesi

CALENDARIO PARTITE GIRONE A E FASI SUCCESSIVE

Lunedì 18 maggio (Palasport Andrea di Concilio)

ore 14:00 Vis 2008 Ferrara – Allianz Derthona (gara 1)

ore 16:00 US Victoria Libertas Pesaro – EA7 Olimpia Milano (gara 2)

Martedì 19 maggio (Pala Cilento)

ore 14:00 Vincente Gara 1 – Perdente Gara 2

ore 16:00 Vincente Gara 2 – Perdente Gara 1

Mercoledì 20 maggio

ore 14:00 Vincente Gara 1 – Vincente Gara 2 (Palasport Andrea di Concilio)

ore 14:00 Perdente Gara 1 – Perdente Gara 2 (Pala Cilento)

Giovedì 21 maggio – Spareggi (Palasport Andrea di Concilio)

ore 14:00 2^ Girone A – 3^ Girone B (gara 25)

ore 16:00 2^ Girone B – 3^ Girone A (gara 26)

Venerdì 22 maggio – Quarti (Palasport Andrea di Concilio)

ore 14:00 1^ Girone A – Vincente Gara 27 (gara 29)

ore 16:00 Vincente Gara 25 – 1^ Girone C (gara 30)

ore 18:00 Vincente Gara 26 – 1^ Girone D (gara 31)

ore 20:00 1^ Girone B – Vincente Gara 28 (gara 32)

Sabato 23 maggio – Semifinali (Palasport Andrea di Concilio)

ore 16:00 Vincente Gara 29 – Vincente Gara 31 (gara 33)

ore 18:30 Vincente Gara 30 – Vincente Gara 32 (gara 34)