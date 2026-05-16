Dodecarun, Carrera e Gagliardi vincono a Trino

Francesco Carrera e Gaia Gagliardi. Il vincitore del 2025, che proprio da qui iniziò la sua scalata alla classifica del circuito Dodecarun, e la primatista regionale della distanza. I 5000 di Trino (5km certificati Fidal) hanno rispettato il pronostico della vigilia.

Carrera, valsesiano che veste i colori emiliani del Casone Noceto, ha fatto gara di testa fin dalla partenza, correndo in un tempo pi che soddisfacente: 14’32”. «Correre in solitudine non è mai troppo facile – ha commentato dopo la gara – Mancano gli stimoli per spingere a tutta nella fase finale, quando la fatica comincia a farsi sentire». Carrera ha comunque avvicinato il proprio primato personale, fissato a 14’28” lo scorso anno a Melegnano, quando fu quinto in una prova tiratissima vinta dal keniano John Maina Ndirangu. Alle spalle di Carrera, un solo secondo ha diviso il secondo dal terzo classificato: 15’05 per Roberto Di Pasquali e 15’06” per Gabriele Roselli, che solo cinque giorni prima si era imposto nella Stralessandria. Nessuna variazione nella classifica del circuito Dodecarun, giunto alla settima tappa: Alessandro Arnaudo - 22esimo a Trino in 16’35” – conserva la testa ma perde qualche punto da Giuliano Caresio, che ha chiuso 15esimo in 16’26”.

Secondo impegno in cinque giorni anche per Gaia Gagliardi, che domenica era giunta terza nella Tuttadritta di Torino, non lontana dalla vincitrice keniana Shalyne Lagat. Anche per lei quella di Trino è stata una corsa senza avversarie in grado di impensierirla. «Ma la fatica si fa sempre sentire – ha commentato – Diciamo che è stato un ottimo allenamento». Gagliardi ha fermato i cronometri sui 17’10”, 20 secondi esatti in più rispetto al record piemontese che aveva stabilito ad Alessandria, nella quarta tappa del Dodecarun. Dietro la saluzzese si sono piazzate Cristina Ballabio (Casone Noceto) e Mina El Kannoussi (18’22”). Quarta Giulia Sara Cavalieri, che conserva il primo posto in classifica.

Giorgio e Steve Goggi, ideatori e organizzatori del Dodecarun, hanno annunciato a Trino una variazione nel calendario del circuito. La Biella-Oropa esce dal programma, sostituita dal Tour di Carcoforo, prova di corsa in montagna sugli 8 km che festeggerà quest’anno la sua trentesima edizione. L’appuntamento è a Carcoforo (Vercelli) per il 19 agosto 2026.

Risultati (5 km certificati Fidal). Uomini. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 14’32”; 2. Di Pasquali (Alpi Apuane) 15’05”; 3. Roselli (Atl. Novese) 15’06”; 4. Scartazzini (Atl. Santhià) 15’15”; 5. Poletto (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo) 15’18”; 6. Mazzucco (Atl. Santhià) 15’20”; 7. Fontana (Fulgor Prato Sesia) 15’37”; 8. Masoero (Atl. Borgaretto ’75) 15’37”; 9. Busato (Atl. Canavesana) 15’43”; 10. Gulmini (Atl. Santhià) 15’49”: Donne: 1. Gaia Gagliardi (Atl. Saluzzo) 17’10”; 2. Ballabio (Casone Noceto) 17’44”; 3. El Kannoussi (Atl. Saluzzo) 18’22; 4. Cavalieri (Sisport) 18’46”; 5. Tomasova (Atl. Santhià) 19’06”; 6. Porello (Battaglio Cus Torino) 19’16”; 7. Laino (Brancaleone Asti) 20’05”; 8. Imperiale (Runcard) 20’37”; 9. Bellardone (Atl. Santhià) 20’41”; 10. Di Napoli (Atl. Santhià) 20’57”.

Queste le classifiche del circuito dopo la settima prova.

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 346 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 305; 3. Laratore (Roata Chiusani) 222; 4. Bono (Podistica Robbiese) 192; 5. Roselli (Atl. Novese) 190; 6. Zamuner (Atl. Santhià) 185; 7. Picollo (Maratoneti Genovesi) 143; 8. Martinotti (Run of Made) 117; 9. Arseniato (Bio Correndo Avis) 76; 10. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 11. Chiesa (Bio Correndo Avis) 106; 12. Canepa (Atl. Santhià) 102; 13. Demetri (Atl. Alessandria) 99; 14. Castellino (Roata Chiusani) 97; 15. Volpi (Atl. Novese) 94; 16. Dosio (Tiger Sport Running Team) e Ruggiero (Mezzaluna) 90; 18. Magagna (Atl. Alessandria) e Cazzato (Run of Made) 88; Juniores, promesse, seniores: 1. Magagna 118; 2. Arseniato e Celestre (Atl. Alessandria) 116; SM35: 1. Roselli 176; 2. Zottarelli (Atl. Alessandria) 158; 3. Riva (Runcard) e Chiesa 112: SM40: 1. Caresio 350; SM45 1. Arnaudo 416; SM50: 1. Bono (Robbiese) 390; SM55: 1. Zamuner 350; SM60: 1. Murgia (Biocorrendo Avis) 260; SM65: 1. Castellino 304; SM70: 1. Comuzio (Robbiese) 292; SM75+: 1. Gioffrè (Atl. Novese) 118.

Donne. 1. Giulia Sara Cavalieri (Sisport) 298 punti; 2. Chiabrera (Brancaleone AT) 246; 3. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 211; 5. Laino (Brancaleone Asti) 208; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 201; 7. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 8. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 134; 10. Marchisa (Atl. Alessandria) 131; 11. Tomasova (Atl. Santhià) 120; 12. Porello (Battaglio Cus Torino) e Ferro (Brancaleone Asti) 108; 14. Salzani (Atl. Novese) 106; 15. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo), Sulis (Brancaleone Asti) e Giusto (Atl. Pinerolo) 97; 18. Tahirova (Atl. Santhià) e Bonafè (Atl. Alessandria) 94.. Juniores, promesse, seniores: 1. Chiabrera 302; 2. Cavalieri 274; 3. Gagliardi 178; SM35; 1. Chirila (Tapporosso) 120; 2. Salzani 118; 3. Lenti (Frecce Bianche) 112; SM40: 1. Marchisa 136; SM45: 1. Laino 220; SF50: 1. Giusto 284; SF55: 1. Mocci 306; SF60: 1. Di Salvo 354; SF65: 1. Pejrani 390; SF70: Carchedi (Brancaleone Asti) 120; SM75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75), Vaccari (Atl. Santhià) e Stefani (Baudenasca) 60.