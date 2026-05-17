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La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde Gara 1 delle semifinali playoff contro Ischia

I campani si portano avanti nella serie, mercoledì alla piscina Stadio Monumentale di Torino i gialloblù faranno di tutto per pareggiare i conti
4 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde Gara 1 delle semifinali playoff contro Ischia

Termina con una sconfitta per 18-11 la prima sfida tra la Reale Mutua Torino ’81 Iren e l’Ischia, con i campani che si portano avanti nella serie e potranno chiudere i giochi mercoledì alla piscina Stadio Monumentale di Torino. I gialloblù pagano un avvio sottotono dove hanno concesso troppi tiri semplici ai propri avversari e hanno sprecato molte occasioni. I ragazzi di Simone Aversa reagiscono nel terzo tempo, ma l’Ischia a brava a chiudere l’incontro nell’ultima frazione di gioco.

LA PARTITA

Inizia il match e l’Ischia passa in vantaggio con la rete di Mauro, la Torino ’81 risponde con la rete di Lisica in superiorità numerica. I padroni di casa iniziano ad accelerare e trovano il 5-1 con Angelone, Mauro, Krijestorac e Silvestri allo scadere del primo quarto di gioco. Si rientra in acqua e i campani realizzano il +5 con Jakovcevic, la Reale Mutua Torino ’81 Iren prova a rialzare la testa con Lisica, ma i ragazzi di Mattiello fanno il 10-2 con Saviano, la doppietta di Krijestorac e Silvestri. I ragazzi di Simone Aversa siglano il 10-4 con Ermondi e Colombo, ma l’Ischia segna il +7 con Nina.

Al cambio vasca la Torino ’81 realizza l’11-5 con Tononi, i padroni di casa rispondono con Angelone in superiorità numerica, ma i gialloblù fanno il -5 con Ettore Novara e De Luca. I campani aumentano il proprio vantaggio con Saviano, ma la Torino ’81 prova a rientrare in partita con le reti di Lisica e Tononi per il 13-9. Si rientra in acqua per l’ultimo quarto di gioco e l’Ischia segna il 16-9 con Mauro in superiorità numerica e con la doppietta di Angelone su rigore. I ragazzi di Mattiello dilagano sul +8 con Nina, i gialloblù rispondono con Colombo e Tononi per il 17-11. A trenta secondi dalla fine dell’incontro Aiello sigilla il risultato sul 18-11.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Vittoria meritata dell’Ischia che è entrata in acqua più determinata. Noi troppo contratti, imprecisi e scollati nei primi due tempi. Poi abbiamo giocato alla pari nella seconda metà di gara, ma questa modalità non sarà sufficiente mercoledì se vorremo pareggiare la serie!».

Marco Raviolo: «Complimenti all’Ischia Marine per l’ottima partita. Noi siamo rimasti nello spogliatoio, quando siamo entrati in acqua non abbiamo dimostrato di essere una squadra che da diversi anni fa i playoff semifinali e finali. Adesso torniamo a casa, resettiamo tutto e concentriamoci su gara 2 dove avremo l’occasione di dimostrare il nostro valore e provare ad arrivare alla bella».

IL TABELLINO

ISCHIA MARINE CLUB – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 18-11
Parziali (5-1; 6-3; 2-5; 5-2)

ISCHIA MARINE CLUB: Cappuccio, Di Leva, Orlandino, Krijestorac 3, Angelone 4, D’Abundo, Nina 2, Aiello 1, Saviano 2, Mauro 3, Picca, Silvestri 2, Roberti, Jakovcevic 1. All. Mattiello.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Abate, Tononi 3, Maffè, Novara G., Costa, Ermondi 1, Cassia, De Luca 1, Novara E. 1, Colombo 2, Aldi, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: PIANO – ZEDDA
LE NOTE: Usciti per limite di falli Abate (T) nel terzo tempo e De Luca (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ischia 3/13 + 3 rigori e Torino 4/11 Krijestorac sbaglia un rigore (traversa) nel terzo tempo. Spettatori 200 circa.

 

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