La Bertram Derthona cade in Gara 1 a Venezia

La Reyer Venezia ha la meglio in Gara 1

Il primo vantaggio della partita per la Bertram arriva sul 6-4 dopo un ottimo attacco a canestro di Ezra Manjon, in un avvio di Gara 1 dalle alte percentuali per entrambe le squadre. La risposta della Reyer arriva con un 9-0 di parziale che spinge gli orogranata avanti 15-8 dopo quattro minuti di gioco. I Leoni reagiscono, trainati dalle iniziative personali di Christian Vital e Arturs Strautins, mentre la bomba di Capitan Baldasso sul finale del primo quarto vale il sorpasso Bertram sul 23-22.

La squadra di Neven Spahija apre il secondo quarto con un 7-0 di parziale, interrotto da un altro tiro a segno di Baldasso. Dopo tre minuti, Carl Wheatle si inventa una tripla da fuoriclasse che porta la Reyer sul +8 (34-26). I padroni di casa collezionano diverse seconde occasioni a rimbalzo offensivo e alzano il ritmo, firmando il +12 (45-33) dopo una schiacciata in contropiede di Jordan Parks. Un 2+1 di Strautins prova a smuovere il Derthona, che dopo venti minuti di gioco rincorre sul 51-40.

Il secondo tempo si apre con ritmi più lenti rispetto alla prima frazione, con entrambe le squadre che cercano soluzioni dentro l’area. Le percentuali dei bianconeri si abbassano, mentre Venezia mantiene il +15 (61-46) di vantaggio a metà terzo quarto. Prima della conclusione del quarto, Brekkott Chapman e Prentiss Hubb confezionano un 6-0 di parziale per riportare la Bertram sul -10 (65-55).

Come successo in precedenza, arriva la reazione dei padroni di casa in avvio dell’ultimo quarto, con la tripla di RJ Cole a 7:40 sul cronometro che vale il +18 (75-57). L’orgoglio di Hubb, che segna quattro punti di fila, e la tripla di Baldasso con 4:50 da giocare sembrano non bastare per incoraggiare i bianconeri ad un’ultima rimonta. Invece, con un minuto da giocare, Hubb firma il -4 (84-80) dopo un’altra tripla dall’arco. La reazione bianconera, però, è tardiva e la Reyer si prende Gara 1.

Mario Fioretti in conferenza stampa va subito al fattore chiave che ha determinato la differenza a sfavore della sua Bertram Derthona Tortona di fronte ai padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia, vincitrice per 89-82 nella Gara 1 del primo turno degli LBA Playoff Unipol 2026 al PalaTaliercio di Mestre.

«Oggi abbiamo proprio subito la fisicità di Venezia», esordisce così il coach tortonese. «Nel primo quarto siamo riusciti a tenere botta, ma nel secondo periodo abbiamo concesso 7 rimbalzi d’attacco e lì la partita è completamente girata, perché loro facevano o canestro o segnavano da rimbalzo d’attacco, o canestro o rimbalzo d’attacco».

Il tecnico di Tortona si sofferma anche sugli aspetti positivi che ci sono stati nella prova della Bertram: «Non abbiamo mai mollato, siamo rimasti sempre attaccati. I ragazzi, come al solito, ci hanno creduto, avevamo ancora palla in mano sul -4 a pochi secondi dalla fine, questo significa che ci siamo con la testa. Ma abbiamo fatto talmente tanta fatica in quella fase di cui parlavo prima, il dato dei rimbalzi totali è pazzesco, 50-29 per Venezia, ha dell’incredibile».

«Complimenti alla Reyer, è soltanto Gara 1, ci ripresenteremo qui martedì per cercare di giocare meglio. Dobbiamo però mettere più fisicità, più intensità, sennò sarà impossibile venire qui in Gara 2 a giocarcela».

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 89-82

Parziali (22-23, 51-40, 65-55)

Venezia: Tessitori 7, Cole 20, Horton 12, Lever N.E., De Nicolao, Candi 2, Bowman 2, Wheatle 7, Nikolic 5, Parks 15, Witljer 4, Valentine 8. All. Spahija.

Tortona: Vital 16, Hubb 20, Gorham 1, Manjon 6, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia N.E., Baldasso 15, Strautins 14, Olejniczak 4, Biligha 2, Riismaa N.E.. All. Fioretti.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Gonella di Genova, Valzani di Taranto.