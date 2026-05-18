Eurogymnica: i risultati del Primo Campionato regionale di Insieme

L' Insieme , conosciuto dai più come "Squadra", é una specialità nella quale Torino e l'Italia hanno una tradizione che affonda le radici agli albori della ginnastica ritmica e che ha la sua massima espressione nella Squadra Nazionale Italiana, le Farfalle Azzurre. Il club del presidente Luca Nurchi ha più volte potuto annoverare tra le Farfalle senior e junior, ginnaste importanti come ad esempio Sara Celoria, Alessia Leone, Virginia Cuttini o più recentemente, Chiara Cortese, Anna Russo e Laura Golfarelli .

Tralasciando però l'attività internazionale e concentrandoci su quella nazionale, l'appuntamento clou della stagione sarà invece la finale di Folgaria, in Trentino, dove anche quest'anno si terranno le finali del primo dei due campionati italiani previsti dal calendario. Alla fase nazionale è possibile accedere semplicemente partecipando a quella regionale, con diritto di pass per i nazionali, indipendentemente dalla posizione di classifica.

Nonostante l'intensissimo calendario federale, lo staff tecnico di Eurogymnica è riuscito a preparare contemporaneamente tutti e tre gli esercizi delle tre differenti categorie: Allieve, Giovanile ed Open.

Nella categoria Open, senza limiti di età, le squadre si sfidavano ad un esercizio alle cinque palle, con la formazione di EG composta da Chiara Cortese, Eglissa Lika, Alessia Pala, Anna Russo e Sara Parente. Senza rivali, il quintetto ha vinto il titolo regionale con il buon punteggio di 24,600 davanti alla Valentia (22,900) e alla Cuneoginnastica (21,950). Seppur la competizione sia stata più incerta, non è sfuggito l'oro, sempre alle 5 palle, neppure alla squadra Giovanile, laureatasi campionessa regionale con 20,150 grazie a Giulia Capriolo, Amely Sordi, Matilde Viano, Marta Valentini, Nicole Ciobanu e Arianna Cortese. Alle loro spalle, argento per la Sport Giocando e bronzo per la Elegantia, rispettivamente a 19,600 e 19,500.

Bella esperienza invece dei giovani virgulti della scuderia biancoblu, le frizzanti Allieve Denise Paradiso, Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia, Stella Carminati e Elisabetta Tomita e Vittoria Capra che totalizzano il punteggio di 16,500 nell'esercizio ai 5 cerchio conquistando il bronzo nonostante diverse imperfezioni ed errori di inesperienza.

Eurogymnica, che ha al suo attivo tanti titoli regionali di Insieme, tornerà dunque protagonista in questa specialità, alla prossima finale nazionale dal 5 al 7 giugno, dopo aver conquistato il tricolore nel 2007, 2017, 2022, 2023 e 2025. Cinque titoli italiani che si sono aggiunti allo storico argento del 2003 e ai bronzi del 2014, 2022 e 2025.