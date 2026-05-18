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Fitarco Piemonte: fase regionale del Trofeo CONI

La manifestazione si è svolta domenica sul campo degli Arcieri Iuvenilia. Presenti 20 giovani arcieri in erba, alla fine si sono qualificati per la finale nazionale Nicolò Berti e Davide Busà tra i maschi, Aurora Tosello e Olivia Lanza tra le femmine
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Fitarco Piemonte: fase regionale del Trofeo CONI

Domenica 17 maggio si è svolta sul campo degli Arcieri Iuvenilia la fase regionale del Trofeo CONI. Erano presenti 20 giovani arcieri in erba, perché la selezione era riservata a tutti coloro che non sono mai andati sul podio al trofeo Pinocchio e che non hanno mai partecipato a nessun titolo, né individuali né di squadra, ad alcun Campionato Italiano. Su visuali da 80 cm intere poste alla distanza di 18 m i ragazzi hanno dato il meglio di sé e si sono contesi il podio finale fino all’ultima freccia. Alla fine, si sono qualificati per la finale nazionale Nicolò Berti e Davide Busà tra i maschi, Aurora Tosello e Olivia Lanza tra le femmine. Dal 4 al 7 ottobre saranno in Puglia a difendere i colori del Piemonte. Auguri ragazzi!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

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