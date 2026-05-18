GranTorino chiude i conti contro Pescara, la salvezza è realtà!

Missione compiuta per GRANTORINO : grazie al successo in Gara 3 contro Amatori Pescara , i gialloblù hanno ribaltato la serie del primo turno playout e si sono assicurati la salvezza in Serie B Interregionale . La "bella" andata in scena al Palaelettra di Pescara ha richiesto il massimo impegno ai gialloblù, che dopo un avvio complicato hanno preso il controllo della sfida con autorità fino al dolcissimo 58-73 finale. A referto spiccano le prestazioni in doppia cifra di Zumstein (16), Bossola (13), Barla (12) e Bertaina (10), protagonisti di una grande serata che ha condotto GRANTORINO alla salvezza.

LA GARA

Diversamente da quanto visto in Gara 1 e Gara 2, è Pescara ad avere la partenza migliore. Magarinos e Porfilio trascinano i padroni di casa sul break di 11-4, mentre i gialloblù faticano a entrare in partita. Il timeout di coach Comazzi schiarisce le idee a GRANTORINO, ma i padroni di casa brillano dall'arco e dopo il primo periodo conservano il +7 (18-11). Il secondo quarto è quello della svolta. Il buon momento dei pescaresi, che arrivano a toccare il +9, dura fino a metà periodo; a quel punto per GRANTORINO salgono in cattedra Zumstein e Bossola, capaci di trascinare i gialloblù verso un break di 2-16 insieme a Mancino e Barla. Alla pausa lunga la partita è ribaltata e i gialloblù conducono per 33-39.

Nel terzo quarto è ancora GRANTORINO a controllare la sfida. Nonostante la difesa a zona proposta dai padroni di casa, le percentuali dei gialloblù restano buone e a fine periodo le due triple consecutive di Bertaina portano il vantaggio sulla doppia cifra. Con un quarto ancora da giocare il punteggio è di 44-56. Nell'ultimo periodo GRANTORINO amministra il vantaggio con lucidità, mettendo a frutto tutta l'esperienza che questa prima stagione nella categoria ha dato al giovane gruppo di coach Comazzi. Alla sirena è 58-73.

GRANTORINO chiude così la sua prima stagione in Serie B Interregionale, conquistando l'obiettivo prefissato all'inizio di questa avventura. Nella sua prima esperienza in un campionato non giovanile, GRANTORINO ha meritatamente conseguito la salvezza con un gruppo giovanissimo, che ad eccezione dei due senior Fracasso e Barla si è anche assicurato anche un posto alle Finali Nazionali Under 19 Eccellenza. Un epilogo che riempie d'orgoglio la cooperativa e, a tre anni dalla nascita del progetto, dà grande fiducia in vista del futuro.

TABELLINI

Amatori Pescara - GRANTORINO Basketball Draft 58-73

Parziali (18-11, 15-28, 11-17, 14-17)

Amatori Pescara Basket: Palozzo ne, D'Agostino, Izzo 9, Magarinos 5, Fabris 10, Cocco 6, Porfilio 9, Tusuni 5, Bertoni 10, Lazzari 4, Mazzilli ne, Dervishi. All. Di Iorio.

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 10, Bossola 13, Milone 5, Zumstein 16, Ficetti 2, Losito, Battaglio, Fracasso 8, Grillo, Obaseki 2, Barla 12, Mancino 5. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.