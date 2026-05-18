Ancora buoni risultati per EGirls che hanno gareggiato nel weekend del 16 e 17 maggio, a Cantalupa, per la terza e ultima prova interregionale di Coppa Italia e dei Campionati di Serie C e B di twirling . Durante la giornata di sabato, dedicata alla Coppa Italia, sono arrivati nuovamente ottimi piazzamenti, a partire dalla categoria Cadetti Beginners: Giada Amatuzzo ha chiuso al 7° posto, Elisa Mazzone al 5°, Gaia Bria ha conquistato ancora una splendida medaglia d’argento mentre Irene Lamanna si è confermata sul gradino più alto del podio.

Nella categoria Solo Cadetti livello B, Virginia Lamberti ha ottenuto la medaglia d’oro davanti a Diana Ferrone, seconda classificata.

Tra le Youth Beginners, Viola Barberis ha chiuso in 4ª posizione mentre Sofia Loffredo si è classificata 8ª. Nella categoria Solo Youth livello B, Alice Trapella ha terminato al 13° posto, Greta Quaglio al 10°, Elena Remotti 9ª, Chiara Zecchino 8ª, Stella Semenza 7ª e Greta Maida ha sfiorato il podio chiudendo con un buon 6° posto.

Ancora medaglie con grazie a Ginevra Tricarico, che ha conquistato quella di bronzo in entrambe le specialità disputate, Solo e 2 bastoni livello B, e con Matilde Occleppo, che oltre al primo posto nella specialità X-Strut Senior B, ha migliorato il piazzamento nella specialità Freestyle, raggiungendo il secondo posto.

Segnali incoraggianti anche dall’Artistic Group Junior di Serie C che ha mantenuto il 5° posto, mostrando però un’esecuzione solida e ulteriori miglioramenti rispetto alle prove precedenti.

La giornata di domenica ha confermato l’ottimo stato di forma delle EGirls, capaci di chiudere l’ultima prova interregionale con risultati importanti, diversi podi e nuove conferme in vista della finale nazionale di Busto Arsizio, in programma il 6 e 7 giugno.

Marika Vecchio, nella categoria Freestyle Cadetti C, ha conquistato il primo posto sia nel corpo libero sia nel freestyle, chiudendo la fase interregionale da Campionessa di categoria. Alle sue spalle ancora una volta Viola Causone, seconda classificata, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dalle giovani stelline durante tutta la stagione.

Buona la prova di Noemi Orrù che, scegliendo di aumentare il livello di difficoltà del proprio esercizio, ha mostrato carattere e determinazione chiudendo al 14° posto.

Grande soddisfazione per Sofia Castelmaro che, trovando proprio nell’ultima prova una delle sue migliori prestazioni, nella categoria Freestyle Junior Serie B ha concluso con la medaglia d'argento al collo e l'attestato di Campionessa Interregionale in mano.

Ancora un successo per il Duo Cadetti Serie C formato da Marika Vecchio e Viola Causone, che ha conquistato il primo posto confermandosi Campione Interregionale. Bene anche il Duo Junior Serie B composto da Emma Ferraris e Sofia Castelmaro che, dopo la prova sfortunata della gara precedente, è riuscito a riscattarsi conquistando una preziosa medaglia di bronzo.

Viola Burzio ha invece concentrato le proprie energie sull’esercizio di squadra: il Team Senior Serie B, del quale fa parte insieme alle atlete della società Gymnica Moncalieri: per loro un ottimo 2° posto e la conferma dell’efficacia della collaborazione che porta dritte alla finale nazionale di Busto Arsizio, ultimo grande appuntamento della stagione.