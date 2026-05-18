A Loano il CUS Torino è Campione Italiano Universitario di Triathlon!

Per la terza volta consecutiva il CUS Torino si è laureato Campione Nazionale Universitario nel triathlon. Lo ha fatto nella stessa location che da un triennio ospita la gara nazionale a Loano (SV).

Oltre 120 gli Universitari iscritti con un record di CUS ed Università rappresentate a livello nazionale. Importanti le medaglie individuali di Arianna Chiorboli (Lettere Moderne) e Adelaide Badini Cconfalonieri (Economia), che hanno vinto rispettivamente l’argento e il bronzo con ampie possibilità di poter far parte della squadra che rappresenterà l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali Universitari di Nion in Svizzera nella prima settimana di agosto. Bene si sono comportati anche i ragazzi con i buoni piazzamenti di Kiri Polikarpenko (Economia) e Romano Simeone (Scienze Motorie). Nella classifica finale a squadre il CUS Torino ha preceduto Unipegaso e CUS Milano.

Queste le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: «un sentito ringraziamento e i più sinceri complimenti vanno a tutte le atlete, gli atleti, i tecnici e i dirigenti che, con dedizione, passione e spirito di squadra, hanno contribuito a rendere questo risultato davvero speciale. La partecipazione a un evento di tale importanza ha rappresentato un grande motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo universitario torinese, confermando ancora una volta il valore e la qualità del lavoro svolto. Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine alle società sportive, ai dirigenti e agli allenatori che hanno reso possibile la presenza e la partecipazione dei propri atleti, offrendo loro un’esperienza di alto valore sportivo, umano e formativo».

«Fin dall’inizio del mio primo mandato e quello del Consiglio Federale abbiamo voluto dare un segnale ben preciso agli atleti universitari e, insieme ad essi, all’intero mondo universitario e dei CUS – ha affermato Riccardo Giubilei Presidente Fitri - Università e CUS devono sapere che la Federazione sostiene gli sforzi degli atleti/studenti nel loro percorso di studio e sportivo e, ogni anno stanzia borse di studio per coloro che si sono ben distinti nell’uno e nell’altro campo. Per questo la loro adesione alla Federazione Italia Triathlon (università e Cus) è di fondamentale importanza. Ogni anno pubblichiamo un bando a cui possono partecipare i primi 50 delle categorie maschile e femminile del Rank nazionale. Il successo di Loano e di crescenti convenzioni con università Italiane è dovuto anche all’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dal tavolo nazionale di coordinamento del tavolo Università e rapporti con i CUS coordinato dal presidente Riccardo D’Elicio e dal dirigente Claudio Risso».

Alla gara ha assistito anche il presidente del comitato Fitri Piemonte Carlo Rista.

Alla vittoriosa spedizione hanno preso parte: Maria Pia Sciarrone (Scienze dei Materiali), Anna Peano (Scienze e Tecniche Psicologiche), Cecilia Chervatin (Fisica), Cristina Borio (Economia Ambientale), Agnese Cesani (Scienze e Tecniche Psicologiche), Simone Segafredo (Scienze Economiche), Leonardo D’Ovidio (Scienze Linguistiche), Tommaso Mattio (SUISM), Umberto Paradiso (Giurisprudenza), Matteo Plescia (Ingegneria Gestionale), Filippo Gai (Giurisprudenza), Edoardo Enea Demarchi (Economia), Carlo Bossi (Medicina e Chirurgia), Marco Sabbatini (Ingegneria Meccanica), Jacopo Destefanis (SUISM) e Gregorio Vizio (Business & Management).

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