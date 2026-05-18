La Bertram Derthona pronta per Gara 2

Com'è andata Gara 1 con la Reyer Venezia?

La sfida che ha aperto i Quarti di Finale tra la compagine di Neven Spahija e quella di Mario Fioretti ha visto i padroni di casa imporsi per 89-82 con un'eccellente prova a rimbalzo. Il Derthona, comunque, è riuscito a ridurre lo svantaggio dal -18 al -4 nell’ultimo minuto di gioco, trainato dai 20 punti di Prentiss Hubb.

Il punto di Iacopo Squarcina

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Chiaramente i rimbalzi sono stati un fattore chiave, c'è stato un predominio da parte loro. Dovremo essere più bravi ad aiutarci di squadra, sia in taglia fuori che da dietro» inizia Iacopo Squarcina. «Dobbiamo migliorare più bravi sia con gli esterni che con i lunghi ad impattare fisicamente, aiutarci per non concedere secondi possessi. Tutto questo va aggiunto ad un lavoro di closeout contro tiratori di grande qualità come hanno loro» sottolinea l'assistente di Coach Fioretti. «Finire con un pallone per tornare al -1 è indicativo di una squadra che ha carattere, che ha qualità ed energie da spendere. La nostra fiducia non cambia, semmai aggiungiamo un po' di rabbia: succede quando perdi e non riesci a fare quello che ti viene meglio. L'importante è che non sia nervosismo» dice. «Sapevamo non essere una trasferta facile: l'obiettivo era portare a casa almeno una delle due partite. Ora ci affacciamo a Gara 2 con la convinzione e la consapevolezza che dobbiamo fare bene tante piccole cose. Partendo dalla difesa e passando per la condivisione del pallone per arrivare a vincere in Laguna».