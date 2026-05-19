Pallapugno leggera: a Imperia i campionati studenteschi

Nel Palazzetto dello Sport di Imperia, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico provinciale di Educazione Fisica, si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di pallapugno leggera delle scuole secondarie di primo grado.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione nutrita delle scuole dell’Imperiese, per un totale di almeno cento partecipanti che si sono sfidati, in una atmosfera di amicizia e collaborazione, alla presenza del presidente del comitato regionale Fipap Giacomo Raineri, del presidente del comitato provinciale Giuseppe Barla e con l’intervento del presidente della Lega delle Società di Pallapugno Massimo Aicardi. Preziosa, poi la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie Claudio Carli e Davide Iberto, del professor Matteo Fogliarini e dello storico docente Stefano Rossi.