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Pallapugno leggera: a Imperia i campionati studenteschi

Tutte le squadre hanno onorato l’appuntamento, gareggiando con agonismo e impegno, rendendo così ancora una volta evidente lo straordinario potenziale educativo e didattico della pallapugno leggera
3 min
Pallapugno leggera: a Imperia i campionati studenteschi

Nel Palazzetto dello Sport di Imperia, sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico provinciale di Educazione Fisica, si sono svolte le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi di pallapugno leggera delle scuole secondarie di primo grado.
Un appuntamento che ha visto la partecipazione nutrita delle scuole dell’Imperiese, per un totale di almeno cento partecipanti che si sono sfidati, in una atmosfera di amicizia e collaborazione, alla presenza del presidente del comitato regionale Fipap Giacomo Raineri, del presidente del comitato provinciale Giuseppe Barla e con l’intervento del presidente della Lega delle Società di Pallapugno Massimo Aicardi. Preziosa, poi la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie Claudio Carli e Davide Iberto, del professor Matteo Fogliarini e dello storico docente Stefano Rossi.

Tutte le squadre, guidate dai propri insegnanti, hanno onorato l’appuntamento, gareggiando con agonismo e impegno, rendendo così ancora una volta evidente lo straordinario potenziale educativo e didattico della pallapugno leggera. Un gioco essenziale e affascinante per il richiamo evidente alla pallapugno tradizionale, ma modernissimo dal punto di vista delle qualità psicomotorie che richiede e sviluppa.

Al termine delle intense e combattute sfide sul campo, i verdetti sportivi hanno decretato le seguenti classifiche per categoria.
1ª Categoria maschile: 1° posto Novaro Imperia A, 2° posto Novaro Imperia B.
1ª Categoria femminile: 1° posto Novaro Imperia B, 2° posto Novaro Imperia A.
2ª Categoria maschile: 1° posto Novaro Imperia B, 2° posto Pastonchi Riva Ligure, 3° posto Diano B, 4° posto Diano A, 5° posto Sauro Imperia B, 6° posto Sauro Imperia A, 7° posto Novaro Imperia A, 8° posto Sauro Imperia C.
2ª Categoria femminile: 1° posto Diano A, 2° posto Novaro Imperia B, 3° posto Sauro Imperia B, 4° posto Sauro Imperia A, 5° posto Novaro Imperia A, 6° posto Sauro Imperia C.

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