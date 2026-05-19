Pallamano Derthona: i Leoni chiudono in bellezza!

SERIE B Finale di stagione con il botto, per i Leoni di Affricano. Con una partita di carattere, e contro ogni pronostico, il Derthona ha la meglio contro il Cassano Magnago, nell’ultima partita di campionato, davanti al pubblico tortonese. Inizio partita ad alta velocità per entrambe le squadre, che non si risparmiano sia in attacco, che in difesa, con il Cassano che, minuto dopo minuto, raccoglie un modesto vantaggio, portandosi sul 9-12. Dopo un time out al 18’, i padroni di casa recuperano e riescono ad andare a riposo in vantaggio, 18-16.

Dopo la pausa le squadre tornano in campo con invariata determinazione, ma Nasufi, Medicina, i fratelli Caracciolo e Gobbo tengono sempre sotto scacco la difesa avversaria e allungano il vantaggio fino a +6. A poco serve un tentativo di recupero e un passaggio alla difesa a uomo da parte del Cassano; il Derthona mantiene un gioco agile ed efficiente, fino all’ultimo secondo, quando un pallonetto di Gobbo sigilla il risultato sul 41-36 finale.

Una partita brillante, giocata al meglio da entrambe le squadre e il modo migliore per salutare la pallamano giocata da parte del Presidente Novello, autore di una rete. Il Derthona chiude il campionato con un meritato secondo posto, mentre il Cassano, comunque prima classificata del girone, procederà ai playoff per la promozione in A Silver.

Così coach Affricano, subito dopo il fischio finale: «Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Sapevamo che avremmo dovuto esprimere una buona pallamano in attacco, perché dei cali di concentrazione avrebbero potuto essere un problema. Il Cassano è una squadra che corre molto e gioca veloce e può fare rapidi recuperi di punteggio in qualsiasi momento. Abbiamo dimostrato di poter competere a un livello superiore e speriamo di poter trovare il supporto per compiere il nostro progetto e portare al più presto questi ragazzi nella categoria dove meritano di essere. Sono orgoglioso di questa squadra e del lavoro svolto in questi anni».

A.S.D. Pallamano Derthona - Cassano Magnago 41-36

A.S.D. Pallamano Derthona: Carlo Bottazzi, David Caracciolo, Dennis Caracciolo, Alessandro Cavo, Andrea Cumerlato, Riccardo Gatti, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Johnathan Nasufi, Kristian Novello, Samuele Trovato, Alessandro Vercelli, Lorenzo Verna, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirko Zanone. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.



UNDER 14

Anche la Under 14 chiude la stagione con una duplice vittoria in casa, contro i pari età della Handball Franciacorta. I giovani Leoni di Affricano devono fare i conti con due assenze dell’ultimo minuto, ma, dopo un avvio difficoltoso, scaldano i motori e fanno valere la loro maggiore agilità e superiorità fisica sugli avversari, rimontando e portando a casa una prima partita con ampio vantaggio. Dopo una breve pausa, via subito alla seconda partita, che si presenta come fotocopia della seconda parte della precedente, risultando in un incontro a senso unico, nonostante la caparbietà dei giovani avversari.

Il vice Fabio Bottiroli riassume così il pomeriggio: «Ottima prestazione da parte dei nostri ragazzi. Dopo una partenza un po’ difficile, hanno iniziato a rodare e mettere in gioco quanto imparato in questi mesi. I giovani del Franciacorta sono più piccoli, ma questo non deve sminuire il carattere e il buon gioco che hanno messo in campo i nostri. Desideriamo stringerci attorno al compagno Marco, che ha improvvisamente perso la nonna e non ha potuto prendere parte alla giornata, e alla sua famiglia».

Handball Franciacorta - A.S.D. Pallamano Derthona 16-26

A.S.D. Pallamano Derthona - Handball Franciacorta 20-14

