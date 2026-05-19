CNU 2026: il CUS Torino parteciperà con una delegazione di oltre 180 rappresentanti

Si è tenuta nel weekend, presso l’impianto universitario CUS Torino di via Panetti 30, la presentazione della delegazione torinese che prenderà parte ai Campionati Nazionali Universitari primaverili (CNU) 2026 , in programma a Novara , Vercelli e Alessandria dal 23 al 31 maggio . Si sono inoltre svolti nel weekend anche i CNU di Triathlon 2026 a Loano (SV) e il CUS Torino si è laureato Campione Italiano Universitario .

Alla presenza delle autorità accademiche, istituzionali e sportive, è stato ufficialmente annunciata la delegazione torinese che parteciperà al massimo evento di sport universitario; giunto alla 79esima edizione l’evento è sotto l’egida della Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI). Il team torinese prenderà parte alla manifestazione con una delegazione formata da oltre 180 rappresentanti tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti accompagnatori.

La delegazione è stata presentata ufficialmente presso l’impianto universitario di via Panetti 30. Presenti autorità accademiche e istituzionali tra cui il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio, la Prorettrice del Politecnico di Torino Elena Maria Baralis, il Delegato per lo sport, la valorizzazione delle buone pratiche e gli stili di vita dell’Università di Torino e Direttore della Struttura Universitaria Interdipartimentale per le Scienze Motorie (SUISM) Alberto Rainoldi, l’Assessore Legalità e Sicurezza Città di Torino Marco Porcedda, il Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino, il Consigliere della Federazione Scherma Piemonte Andrea Bermond Des Ambrois, la Consigliera Nazionale FITET Francesca Iebole e il Presidente Settore Lotta Piemonte Radames Gabriele Sandron.

Le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: «Saranno oltre 180 i rappresentanti dello sport torinese che prenderanno parte ai Campionati Nazionali Universitari dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. Siamo convinti che troveremo il modo di portare a casa importanti risultati, grazie alla forza del nostro sistema sportivo universitario torinese ed al prezioso lavoro svolto da tutte le società sportive e dai comitati regionali che collaborano con il mondo accademico. Mi aspetto grandi risultati sportivi, certo, ma agli atleti torinesi chiediamo anche qualcosa di più: grandissima personalità, educazione e capacità di essere punti di riferimento per valori che vanno oltre l’attività agonistica. Questi ragazzi e ragazze porteranno in campo talento, impegno e passione, con l’obiettivo di dare massimo lustro e rappresentare con orgoglio l’Università, il Politecnico e il CUS Torino. Infine un grande applauso va ai ragazzi e alle ragazze del triathlon che hanno conquistato il titolo di Campioni Nazionali Universitari».

Gli atleti torinesi saranno impegnati in diverse discipline: taekwondo (M-F), judo (M-F), lotta (M-F), tennis (M-F), pallavolo (F), tennistavolo (M-F), scherma (M-F), atletica leggera (M-F) e karate (M-F).

Le prime discipline in gara, a partire da sabato 23 maggio, saranno il judo, guidato dai tecnici Michele Capasso, Luca Rubeca e Valentina Moscatt, la lotta accompagnata dal Presidente del settore lotta nazionale della FIJLKAM Alessandro Saglietti e dal tecnico Giuseppe Christian Caniglia e la scherma del tecnico Gabriele Mancarelli.

Nel judo: Mathieu Sempio (Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Torino), Giorgio Spasaro (Scienze della Comunicazione, Università di Torino), Alessandro Merlin (SUISM, Università di Torino), Vittorio Merlin (Biotecnologie, Università di Torino), Alessandro Vallino (Scienze e Tecnologie Agrarie, Università di Torino), Lorenzo Lo Grasso (Giurisprudenza, Università di Torino), Leonardo Cacciatore (Design e Comunicazione, Politecnico di Torino), Rocco Capasso (Scienze Biologiche, Università di Torino), Marco Posillipo(Chimica e Tecnologie Chimiche, Università di Torino), Giacomo Bersezio (Medicina e Chirurgia, Università di Torino), Francesco Michelotti (Quantum Engineering, Politecnico di Torino), Nicolò Franchi (Master in Analisi dati per la Business Intelligence e Data Science, Università di Torino), Simone Sciacca (Economia e Finanza, Università di Torino), Davide Errichello (Tecnologie per l'Industria Manifatturiera, Politecnico di Torino), Lorenzo Moglia (Innovazione Sociale, Università di Torino), Matteo Moglia (Scienze e tecnologie agrarie, Università di Torino), Matteo Sunder (Fisica, Università di Torino), Riccardo Roma (Ingegneria Elettronica, Politecnico di Torino), Lucrezia Carletti (Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino), Ottavia Musso (Giurisprudenza, Università di Torino), Eloisa Dappiano(Scienze dell'Educazione, Università di Torino), Federica Martinelli (Educazione Professionale, Università di Torino), Simona Posillipo (Scienze dell'Educazione, Università di Torino), Irene Capuano (Lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa, Università di Torino), Elisa Toniolo (Fisica, Università di Torino).

Nella lotta: Matilda Coata (Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino), Emma Carri (Global Law and Transnational Legal Studies, Università di Torino), Marzia Capuano (Economia e Finanza, Università di Torino), Elisa Duce (Economia e Finanza, Università di Torino), Arianna Petruzza (Scienze della Formazione Primaria, Università di Torino), Mohamed Elmekawy (Tecnologie e progettazioni per l'industria manufatturiera, Politecnico di Torino), Riccardo Bussano (Informatica, Università di Torino), Mario Daniel Barberi (Ingegneria dell'Autoveicolo, Politecnico di Torino), Giovanni Sanseverino (Medicina e Chirurgia, Università di Torino).

Nella scherma: Vera Perini (Economia e Management, Università di Torino), Eugenia Claudia Ottaviano (Filosofia, Università di Torino), Marzia Cena (Finanza Aziendale e Mercati Finanziari, Università di Torino), Mariafernanda Bardascino (SUISM, Università di Torino), Letizia Gabola (Economia e Management, Università di Torino), Valentina Scarpato Jimenez (Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie, Università di Torino), Silvia Massarenti (Architettura, Politecnico di Torino), Alessandra Antognoli (Giurisprudenza, Università di Torino), Matteo Poma (Ingegneria Informatica, Politecnico di Torino), Stefano Di Fato (Fisica, Università di Torino), Nicola Pio Guascito (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Emanuele Viarengo (Architettura, Politecnico di Torino), Andrea D'Ippolito(Ing. Edile, Politecnico di Torino).

Domenica 24 maggio inizierà il campionato di tennistavolo del coach Romualdo Manna con: Mattia Foglia (Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino), Lorenzo Allegranza (Scienze Internazionali China and Global Studies, Università di Torino), Pietro Allegranza(Informatica, Università di Torino), Francesco Gamba (Medicina Veterinaria, Università di Torino), Emma Marino (Scienze dell'Educazione, Università di Torino), Miriam Abate (Medicina e Chirurgia, Università di Torino), Martina Tirrito (Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino).

Lunedì 25 maggio sarà la volta della pallavolo e del tennis. La pallavolo femminile, guidata dai coach Sebastian Perrotta, Marco Ribotta, Tommaso Campobasso e Paolo Roberto: Chiara Castino (Medicina e Chirurgia, Università di Torino), Francesca Ostellino(Lettere Moderne, Università di Torino), Giorgia Mussa (Scienze della Comunicazione, Università di Torino), Giulia Deambrogio (Scienze Biologiche, Università di Torino), Giulia Macagno (Scienze della Comunicazione, Università di Torino), Lucia Ghiazza (Logopedia, Università di Torino), Asia Di Latte (Scienze Politiche e Sociali, Università di Torino), Giulia Martin (Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Università di Torino), Agnese Carazzato (Scienze della Formazione Primaria, Università di Torino), Isabella Lavagnino (Scienze Naturali, Università di Torino), Rebecca Mirarchi (Scienze Biologiche, Università di Torino), Beatrice Fissore (Economia Aziendale, Università di Torino), Alessandra Gerbaudo (Ing. Biomedica, Politecnico di Torino), Camilla Basso (Economia Aziendale, Università di Torino), Romina Marku (Architettura e Ingegneria Edile, Politecnico di Torino).

Il tennis dei tecnici Enrico e Alberto Macii e Vincenzo Santoleri: Pietro Lavoratori (Ingegneria Elettronica, Politecnico di Torino), Lorenzo Comino (Matematica per l'Economia, la Finanza e l’Assicurazione, Università di Torino), Gian Marco Ortenzi (Ingegneria Elettrica, Politecnico di Torino), Francesco Pedussia Galvagno (Economia, Università di Torino), Isabella Maria Serban (Scienze Politiche e Sociali, Università di Torino), Maria Gaia Meneguzzo (Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino), Elena Gobetti (Psicologia Clinica, Università di Torino), Chiara Munari (Business e Management, Università di Torino).

Infine nel weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio sarà la volta del taekwondo, del karate guidato da Emanuele Pintus e dell’atletica leggera dei tecnici Mimmo Rapallo e Giovanni Piccarolo.

Nel taekwondo: Martina Scarabello (SUISM, Università di Torino), Davide Frosi (Fisica, Università di Torino), Cristian Furini (Ingegneria Elettronica, Politecnico di Torino).

Nel karate: Luca Zaramella (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Riccardo Duro (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Francesco Loffredo (Scienze Infermieristiche, Università di Torino), Matteo Portogallo (SUISM, Università di Torino), Riccardo Redavide (Ing. Meccanica, Politecnico di Torino), Alessandro Bosio (SUISM, Università di Torino), Elia Zappacosta (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Lorenzo Anastasio (Chimica e tecnologie chimiche, Università di Torino), Laura Pumilia (Medicina Veterinaria, Università di Torino), Paola Giordani (Innovazione Sociale, Comunicazione, Nuove Tecnologie, Università di Torino), Francesca Plutino (Global law and transnational legal studies, Università di Torino), Nicole Guarino (Filosofia, Università di Torino), Alice Cammarota (Scienze dell'Educazione, Università di Torino), Rachele Termini (Scienze dell'educazione professionale, Università di Torino), Aurora Ricci (Medicina e Chirurgia, Università di Torino).

Infine nell’atletica: Davide Rapallo (Ingegneria Energetica, Politecnico di Torino), Carlo Maria Raimondo (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Joao Carlos Pina Barros (Scienze Naturali, Università di Torino), Diego Yon (SUISM, Università di Torino), Carlo Paccagnella (Ingegneria Fisica, Politecnico di Torino), Mattia Rocco (Ingegneria Civile, Politecnico di Torino), Federico Bonanni (Scienze della Comunicazione, Università di Torino), Giorgio Callegari (Scienze Geologiche, Università di Torino), Tommaso Pibiri (Produzione e Gestione in Allevamento Animale, Università di Torino), Nicolas Daniele Trupja (Storia, Università di Torino), Edoardo Siliquini (Ing. Biomedica, Politecnico di Torino), Michele Aimo (SUISM, Università di Torino), Giacomo Vota (Global Law and Transnational Legal Studies, Università di Torino), Samuele Dunn (Scienze della Comunicazione, Università di Torino), Herman Baranyi Berge (Global Law and Transnational Legal Studies, Università di Torino), Samuele Masiani (Scienze Biologiche, Università di Torino), Luca Masseroni(SUISM, Università di Torino), Luca Coppola (SUISM, Università di Torino), Francesco Mattio (Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana, Università di Torino), Stefano Carlo Monticone (SUISM, Università di Torino), Jacopo Tullio Libertino (Fisica, Università di Torino), Federico De Marco (Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Torino), Alessandro Cena (Chimica e tecnologie Chimiche, Università di Torino), Samuele Paris (Biotecnologie e Scienze per la Salute, Università di Torino), Anna Bertin (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Università di Torino), Elisabetta Galliano (Lettere Moderne, Università di Torino), Jessy Osaya Ifauwadiae (Matematica, Università di Torino), Virginia Dotti (Storia, Università di Torino), Annalisa Pastore (SUISM, Università di Torino), Elisabetta Munari(Ing. dei Materiali, Politecnico di Torino), Sara Verteramo (SUISM, Università di Torino), Elena Corona (Urban and Regional Development, Politecnico di Torino), Elena Abellonio (Medicina e Chirurgia, Università di Torino), Beatrice Carpinello (Medicina e Chirurgia, Università di Torino), Great Nnachi (Scienze Biologiche, Università di Torino), Elisa Gabutti (SUISM, Università di Torino), Silvia Boero (Scienze Forestali e Ambientali, Università di Torino), Elisa Calandri (Matematica per l'economia, la finanza e l'assicurazione, Università di Torino), Lesley Mouhomba (Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie, Università di Torino), Elena Comollo (Scienze Tecniche e Psicologiche, Università di Torino), Sara Cerutti (Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Torino), Angelica Abrigo(Architettura, Politecnico di Torino), Ilaria Contran (Scienze Forestali e Ambientali, Università di Torino), Aurora Barbero Vignola (Ingegneria Civile, Politecnico di Torino), Alessia Scarafile (Scienze della Formazione, Università di Torino).

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