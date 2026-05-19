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Pallapugno: il calendario del campionato femminile

Pronto il calendario con cinque formazioni al via: Amici del Castello, Canalese A, Canalese B, Gymnasium Albese e San Leonardo
1 min
Pallapugno: il calendario del campionato femminile
Pronto il calendario del campionato femminile con cinque formazioni al via: Amici del Castello, Canalese A, Canalese B, Gymnasium Albese e San Leonardo. Dopo la prima fase con partite di andata e ritorno, le prime quattro squadre classificate accederanno alle semifinali. Per la Coppa Italia è previsto un girone di sola andata con le prime due classificate promosse alla finale in programma sabato 29 agosto, alle 16.30, nello sferisterio di Madonna del Pasco.

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