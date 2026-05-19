Ottimo riscontro per il Cuneo Volley dagli allenamenti post season

Essere in SuperLega non è semplicemente affrontare il campionato migliore al mondo, ma bensì essere attenti e attivi a necessità e situazioni che coinvolgono sia direttamente che indirettamente il proprio Club. Il Cuneo Volley , infatti, al termine della sua prima stagione nel massimo campionato italiano, ha organizzato un mese di allenamenti con i propri giocatori e altri atleti di Serie A provenienti da tutta Italia, muniti dei nulla osta societari, sulla base di un protocollo tecnico mirato.

«Si è tornati un po’ alle buone vecchie abitudini – ha sottolineato il DS Paolo Brugiafreddo nel presentare il lavoro in corso in questo mese di maggio – ovvero finita la stagione ufficiale giocata si continua con un protocollo di allenamenti mirati sulla tecnica. Soprattutto in SuperLega dove il finale di stagione è sempre anticipato, avere atleti fermi da aprile ad agosto è un paradosso a cui ci è sembrato giusto e doveroso trovare una soluzione. Indi per cui, abbiamo deciso di dare l’opportunità ai ragazzi che faranno parte del nostro roster nella prossima stagione di poter continuare ad allenarsi. Tenendo conto delle convocazioni nazionali, il numero minimo per la parte giocata non si sarebbe raggiunto, pertanto abbiamo allargato tale possibilità a giocatori provenienti da altre società che avessero piacere e volontà di non restare fermi e allenarsi ancora un mese. Naturalmente tutti gli atleti sono stati autorizzati dai propri Club a prendere parte a questi allenamenti. Abbiamo atteso nella divulgazione ufficiale perché volevamo prima capire il riscontro che avrebbe avuto sia dal punto di vista delle presenze che dell’apprezzamento. I feedback sono entrambi molto positivi tant’è che gli atleti stanno fornendo già la propria disponibilità di partecipazione per il prossimo finale di stagione 2027. Inoltre, questi lavori sono anche l’occasione per monitorare giovani profili del territorio a cui abbiamo allargato l’invito sebbene di categorie inferiori, che magari per un motivo o per un altro non hanno ancora avuto modo di allenarsi ad un certo livello e potrebbero dare riscontri inaspettati».

Durante queste settimane a condurre le sessioni di allenamento si sono susseguiti Coach Matteo Battocchio e i suoi assistenti Mauro Rizzo, attualmente impegnato in questo finale del mese e Fabio Genre nella prima settimana, dopo con la Nazionale femminile slovena. La scorsa settimana, inoltre, il gruppo di lavoro ha ospitato la Serie B PVL Cerealterra Ciriè per un allenamento congiunto.